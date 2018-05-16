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    Trafikte pes dedirten görüntü! Meyve tabağı ve tespih...

    Hürriyet Haber
    16.05.2018 - 10:24 | Son Güncelleme:

    Trafikte çekilen bu görüntüyü görenler gözlerine inanamadı. Yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespih olan maganda şoför direksiyonu ise ayağı ile kontrol ediyor.

    Akan trafikte ilerlerken otomobilin içinde yaptığı hareketlerle ölüme davetiye çıkaran şoför 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Olay, geçtiğimiz günlerde Erzurum'da yaşandı.

    Trafik magandası hem kendi canını, hem de diğer araç sürücülerinin canını böyle tehlikeye attı.

    Sürücü kim olduğu nereye gittiği bilinmiyor. Yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespih olan şoför direksiyonu ise ayağı ile kontrol ediyor.

    Maganda sürücü kazaya davetiye çıkardığı o anları ise böyle görüntüledi. Görüntülere büyük tepki geldi.

    Etiketler: gündem
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