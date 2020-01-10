Trafikte korkutan kavga! Küçük kız yalvardı: Yapma baba

Kaza, Manavgat Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemile Kaya’nın kullandığı otomobile, Askerlik Şubesi istikametine gitmekte olan Serpil Türker’in kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada 07 LSJ 41 plakalı otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki N.H.K. başını koltuğu çarparak yaralandı.

OLAY YERİNE GELDİ ORTALIK KARIŞTI



Kazayı duyarak olay yerine koşan kaza yapan kadınların yakınları, ortalığı birbirine kattı. Karşılıklı suçlamalar ve tartışmaların ardından birbirlerinin üzerine yürüyen erkekleri çevredeki vatandaşlar ve kaza yerine gelen trafik polisleri sakinleştirmeye çalıştı. Kazada hafif yaralanan kız çocuğunun babası olduğu öğrenilen kişi, önce çocuğunda önemli bir yaralanma olduğunu düşünerek kadın sürücünün üzerine yürüdü.



Kadın sürücünün yanında bulunan ve ismi belirlenemeyen erkek sürücü ile de kavgaya devam eden kadın sürücünün kocasını vatandaşlar ve polis güçlükle sakinleştirdi. Bu arada olup biteni izleyen 9 yaşındaki kız çocuğu da 'yapma baba' diyerek babasını sakinleştirmeye çalıştı. Ağlayan kız çocuğunu, kazaya karışan annesi teselli etmeye çalıştı.



Tartışmanın alevlendiği sırada olay yerine gelen trafik polisleri tartışan sürücüleri ayırıp gelen ambulans ile kız çocuğunu hastaneye gönderdi. Kazada hafif yaralanan 9 yaşındaki N.H.K.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.