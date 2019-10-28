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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.10.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Trafikte isyan ettirmişlerdi! Ceza yağdı

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İstanbul’da asker uğurlama adı altında düzenledikleri eğlencelerde konvoy halinde çıktıkları trafikte havaya ateş açan, abartı egzoz kullanarak patinaj çeken ve yanlama yaparak terör estiren 7 maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara toplamda 9 bin 129 TL idari para cezası kesildi.

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  • İstanbulda asker uğurlamada magandalar trafikte havaya ateş açtı
  • İstanbulda asker uğurlamada magandalar trafikte havaya ateş açtı
  • İstanbulda asker uğurlamada magandalar trafikte havaya ateş açtı
  • İstanbulda asker uğurlamada magandalar trafikte havaya ateş açtı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul Bahçelievler’de önceki gün bir grup asker uğurlamak için Yenibosna’da toplananmış, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğmuş ve binaların arasında havai fişek atmışlardı.

Grup ardından araçlarına binerek konvoy halinde çıktıkları trafikte trafikte, dörtlü sinyallerini yakarak abartsız egzoz kullanarak patinaj çekmişti.

Yanlama da yapan magandalardan biri uzun şarjörlü bir tabancayla havaya defalarca ateş açmıştı. Mega kentte adeta terör estiren magandalar o anları sosyal medyadan paylaşmıştı.

İstanbulda pes dedirten görüntü
İstanbul'da 'pes dedirten' görüntü


ADRESLERİ BELİRLENİP TEK TEK ALINDI

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen polis, yapılan çalışma sonrasında magandaların 34 FG 9605 plakalı araç sürücüsü E.A., 34 PMB 18 plakalı araç sürücüsü E.G., 35 HA 7947 plakalı araç sürücüsü O.T., 34 AR 7697 plakalı Motosiklet sürücüsü M.A., 34 TY 8920 plakalı Motosiklet sürücüsü A.K.(Motosiklet üzerinde silah atan şahıs), 34 CDA 333 plakalı araç sürücüsü A.D. ve 34 FR 0278 plakalı araç sürücüsü M.G. olduğunu tespit etti. Adresleri de belirlenen şahıslar, polis ekipleri tarafından tek tek yakalanarak gözaltına alındı.

MAGANDALARA EMNİYETTE CEZA YAĞDI

Sürücü E.A., E.G., O.T., M.A’ ya “Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretlerle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek” maddesinden 108' er TL ve “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak” maddesinden 108 TL, sürücü M.A.’ya , “sürücü belgesiz olarak araç kullanmak” maddesinden 2 bin 18 TL, “motosiklet, motorlu bisiklet ve elektirikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması” maddesinden 108 TL, sürücü A.K.’ya “bisiklet sürenlerin en az bir elleri motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları” maddesinden 235 TL, “Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretlerle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek” maddesinden 108 TL, “motosiklet, motorlu bisiklet ve elektirikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması” maddesinden de 108 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca aday sürücü olan şahsın ehliyeti, 2 yıl içerisinde 3 kez aynı ihlali (kask takmamak) yapması sebebiyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

POLİS “DRİFT” E ACIMADI

Ayrıca sürücü A.D.’ye ise “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesinden 5 bin 10 TL, idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyeti (2) ay süre ile geçici olarak geri alındı. Sürücü M.G.’ye “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” maddesinden bin 2 TL, idari para cezası uygulandı.

Şahsın ehliyeti “sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelik” hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevki yapılarak sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Şubede işlemleri tamamlanan sürücü E.A., E.G., O.T., M.A., A.K., A.D. ve M.G. “Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere ilgili Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

 

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