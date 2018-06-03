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    Trafikte ilginç diyalog! Kapıyı açan polisin sorusunu bilemeyince...

    İSTANBUL (İHA)
    03.06.2018 - 16:51 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beşiktaş Etiler’de UBER araçlarını çeviren Sivil Trafik ekipleri, tespit ettikleri sürücülere ve yolcularına ceza kesti. Denetimde ekiplerin durdurduğu bir aracın sürücüsü, UBER olmadığını söyleyince kapıyı açan polis, yolculara sürücüyü tanıyıp tanımadıklarını sordu. Yolcuların tanıdıklarını belirtmesi üzerine polis bu kez sürücünün adını sordu. Ancak yolcular yolculuk yaptıkları aracın sürücüsünün ismini bilemeyince ceza kesildi.

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    • UBER denetiminde ilginç diyalog
    • UBER denetiminde ilginç diyalog
    • UBER denetiminde ilginç diyalog
    • UBER denetiminde ilginç diyalog

    İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı ekiplerin UBER araçlarına yönelik denetimleri devam ediyor. Beşiktaş Etiler’de bir AVM’nin önünde uygulama yapan sivil trafik ekipleri, UBER aracı olduğunu tespit ettikleri sürücüleri durdurarak ceza kesti. Yapılan denetimde çok sayıda aracın sürücüsüne, “İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak” gerekçesiyle 3 bin 8 lira, yolcularına ise, “Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak” gerekçesiyle 334 lira para ceza kesildi.

    Öte yandan denetim kapsamında sivil trafik ekipleri, UBER olduklarından şüphelendikleri bir araca durdurdu. Sürücü Abdulkadir Filiz’in yanına giden ekipler, içerisinde yolcu dolu olan sürücüye UBER olup olmadığını sordu. Filiz’in UBER olmadığını elindeki yolcu listesiyle belirli yolcuları taşıdığını belirtmesi üzerine polis, yolcuların yanına gitti. Kapıyı açan polis, yolculara sürücüyü tanıyıp tanımadıklarını sordu.

    'BIRAKACAĞIM CEZA YAZMAYIN'

    Yolcuların tanıdıklarını belirtmesi üzerine polis sürücünün adını sordu. Ancak yolcular yolculuk yaptıkları aracın sürücüsünün ismini bilmediklerini söyledi. Tekrardan yanına gelen polis, Filiz’e sorular yönelttikten sonra sürücünün UBER olduğunu tespit edip para cezası kesti. Sürücünün ceza yazıldığı esnada sivil trafik ekiplerine “yarın UBER’i bırakacağım, ceza yazmayın” demesi dikkat çekti. Öte yandan denetimler sıklaştırılarak devam edeceği öğrenildi.

     

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    Etiketler: trafik polisi , gündem
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