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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.02.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Trafikte cinnet getirdiler! Feci kavga kamerada

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Bursa Adliyesi'nin 10 metre ilerisinde trafikte yol verme yüzünden yaşanan kavgada coplar konuştu. İki araç sürücüsünün tartıştığı kavgaya dahil olan kimliği belirsiz şahıslar, sürücülerden birini copla feci şekilde darp etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Uluyol Caddesi üzerinde Bursa Adliyesi'ne 10 metre uzaklıkta yaşandı. İddiaya göre iki araç sürücüsü dolmuş duraklarının bulunduğu sokağın girişinde yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

O sırada elinde cop bulunan bir kişi araç sürücülerinden birine vurmaya başladı. Vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken sokağın üst kısmından koşarak gelen kimliği belirsiz 3 kişi daha aynı sürücüye saldırdı.

Tekmelerin havada uçuştuğu kavgada kimliği belirsiz şahıslar copla ve yumrukla saldırdıkları sürücüyü feci şekilde darp etti. Yüzünden yaralanan sürücüyü saldırganların elinden vatandaşlar kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen bir trafik polisi de kavgayı ayırmaya çalıştı.

Tekme tokat coplu kavga çevredeki iş yerlerinde çalışan bir kadın tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüleri çeken kadının yaşanan kavga sırasında yaşadığı korku cep telefonu kaydına da yansıdı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, kavgaya karışanları tespit etmeye çalışıyor. 

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