Trafikte cep yakacak cezalar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTrafikte cep yakacak cezalar
GeriGündem Trafikte cep yakacak cezalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Turan YILMAZ/ANKARA
18.10.2018 - 22:14, Son Güncelleme:

Trafikte cep yakacak cezalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trafikte cep yakacak cezalar

TRAFİK cezalarını ağırlaştıran ve çocuklara çakmak gazı satışı yasağı da içeren yeni önlemleri içeren yasa teklifi dün sabaha karşı Meclis’te kabul edildi.

Buna göre trafikte yeni cezalar şöyle:

Kırmızı ışıkta 3 kez geçenin 30, 5 kez geçenin 45, 9 kez ya da daha fazla geçenin ehliyetine 60 gün el konulacak.

Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235 TL, yüzde 30-50 aşmada 488 TL, yüzde 50’den fazla aşmada ise 1002 TL idari para cezası uygulanacak.

‘Spin’ ya da ‘drift’ diye nitelendirilen el freni çekilmesi ya da başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünü değiştiren ya da kendi etrafında döndürenlere 5 bin 10 lira ceza uygulanacak.

Seyir halinde cep ve araç telefonu kullananlara verilen 108 liralık para cezası 235 liraya çıkarılırdı. Makas yapan ya da ters yönde gidenlere 1002 lira ceza verilecek.

Emniyet şeridi ihlali yapan kamyon ve TIR’lara 488, sol şeridi sürekli işgal edin kamyon ve çekicilere de 1002 lira para cezası verilecek.

Korsan taşımacılık yapanlara 15 gün men ve 1002 lira para cezası uygulanacak. Hurdaya çıkarılmış araçları kullananlara 2 bin 18 lira ceza verilecek, araç da trafikten men edilecek. Muayenesiz araç kullanımının cezası 108 liradan 235 liraya çıkarılırken, emniyetsiz raporlu araç kullananlara da 488 lira para cezası verilecek. 

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ YAYADA

Yayaların, geçişlerde araçların hız ve uzaklığını göz önünde bulundurma yükümlülüğü kaldırılıyor. Sürücülere durarak yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğu getiriliyor. Sürücüler yaya ya da okul geçitlerinin yanı sıra kavşak giriş ve çıkışlarında da yavaşlayacak. Uymayan sürücülere uygulanan para cezası 235 liradan 488 liraya çıkarılıyor.

Çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran abartılı egzoz kullananlara 1002 lira ceza verilecek, araç da mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edilecek. Çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazlar, mevzuatta belirlenenler araçların dışında kullanılamayacak. Buna uymayanlara 1002 lira para cezası uygulanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hayvan hakları talimatı: Yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın

Kare kare rüşvet

Sağlık Bakanlığı’ndan bitkisel ilaç hamlesi

Ara Güler usta unutulmayacaksın: Objektifiyle tarihi zapt etti