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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
03.10.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Trafikte başladı, markette devam etti! Dehşete düşüren görüntüler...

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

Sarıyer’de yol verme tartışması markete taşındı. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Silahlı kavga olayı istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sarıyer Seyrantepe TEM Otoyolunda, 24 Eylül 2019 gecesi saat 02.00 sıralarında iki araçtaki kişiler arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı. Tartışma seyir halindeyken devam etti ve araçlardan birinin sürücüsü diğer aracın üzerine aracını sürdü. Tartışma devam ederken araçlardan birinin sürücüsü aracını durdurup markete girdi. Diğer araçtakiler de takip ederek markete geldi. Burada iki grup arasında silahla kavga çıktı. Kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan Ersin V, İsmail A, Murat Cihan A, Ali Rıza A, Murat Gül A. ve İpek A. gözaltına alındı. Yapılan üst aramalarında 2 tabanca ele geçti.

Emniyette, “Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet” ve “Kasten yaralama” suçlarından sorgularının ardından İpek A. serbest, Ersin V. ve Ali Rıza A. adli kontrol kararıyla serbest kalırken, İsmail A, Murat Cihan A ve Murat Gül A. tutuklandı. Marketteki dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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