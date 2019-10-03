Trafikte başladı, markette devam etti! Dehşete düşüren görüntüler...
Sarıyer’de yol verme tartışması markete taşındı. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Silahlı kavga olayı istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sarıyer Seyrantepe TEM Otoyolunda, 24 Eylül 2019 gecesi saat 02.00 sıralarında iki araçtaki kişiler arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı. Tartışma seyir halindeyken devam etti ve araçlardan birinin sürücüsü diğer aracın üzerine aracını sürdü. Tartışma devam ederken araçlardan birinin sürücüsü aracını durdurup markete girdi. Diğer araçtakiler de takip ederek markete geldi. Burada iki grup arasında silahla kavga çıktı. Kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan Ersin V, İsmail A, Murat Cihan A, Ali Rıza A, Murat Gül A. ve İpek A. gözaltına alındı. Yapılan üst aramalarında 2 tabanca ele geçti.
Emniyette, “Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet” ve “Kasten yaralama” suçlarından sorgularının ardından İpek A. serbest, Ersin V. ve Ali Rıza A. adli kontrol kararıyla serbest kalırken, İsmail A, Murat Cihan A ve Murat Gül A. tutuklandı. Marketteki dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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