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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.11.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Trafikte akılalmaz anlar! Görenler durup müdahale etti…

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Esenler'de trafikte seyir halindeki iki araçta bulunan 4 kişi yol vermeme nedeniyle araçlarını sağa çekerek tekme, tokat kavga etti. Kavgayı gören diğer sürücüler tarafları ayırırken, kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü gece 00.30 sıralarında Esenler Atışalanı yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halindeki iki araç bilinemeyen bir nedenle sağ şeritte durarak sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede şiddetini artırarak yerini tekme ve yumruklara bıraktı. Bir anda kavga etmeye başlayan 4 kişi yumruk ve tekmelerle yolda birbirine vurmaya devam etti.

DİĞER SÜRÜCÜLER ARAYA GİRİP AYIRDI

Kavgayı gören diğer sürücüler de araçlarını durdurarak tarafları ayırmaya çalıştı. Vatandaşların uğraşlarına rağmen ayrılmayan taraflar birbirlerini darp etmeye devam etti. Vatandaşlar güçlükle de olsa tarafları ayırmayı başardı. Kavganın yol vermeden dolayı çıktığı öğrenilirken, vatandaşların araya girmesinin ardından taraflar hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler.

TEKME VE YUMRUKLARIN HAVADA UÇUŞTUĞU O ANLAR KAMERADA

Esenler Atışalanı mevkisinde araçlarını sağa çekerek aşağıya inen tarafların, tekme ve yumruklarla kavga ettikleri o anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, tarafların yumruk ve tekmelerle bir birilerini darp ettikleri ve trafikteki sürücülerin ise tarafları ayırmaya çalıştığı görülüyor.

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