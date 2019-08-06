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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
06.08.2019 - 17:20, Son Güncelleme:

Trafikle ilgili o rakamlar açıklandı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Trafikle ilgili o rakamlar açıklandı

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan sürücülere yönelik yapılan denetimlerde 7 ayda 91 bin 479 sürücünün ehliyetine el konuldu. 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekipleri, trafikte alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanarak hem kendini hem de başkasının hayatını tehlikeye atan sürücüleri yönelik denetimlerini artırdı.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde 2019’un ilk 7 ayında alkollü araç kullanan 90 bin 483, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan 996 sürücü olmak üzere 91 bin 479 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca söz konusu sürücülere para cezası kesildi.

3.5 YILDA 452 BİN EHLİYETE EL KONULDU

İçişleri Bakanlığı,  2016’da 100 bin 662, 2017’de 114 bin 889, 2018’de  146 bin 320 sürücünün alkollü araç kullanma gerekçesiyle ehliyetine el konulduğuna dikkat çekti. Bu yılın ilk 7 ayınında eklendiğinde 3.5 yılda alkollü araç kullanma gerekçesiyle toplam 452 bin 354 sürücü belgesi geri alındığı kaydedildi. Aynı dönemde 3 bin 746 sürücüde uyuşturucu madde alarak direksiyona geçmesi nedeniyle ehliyetine el konulduğu açıklandı.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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