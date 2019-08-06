Trafikle ilgili o rakamlar açıklandı
İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan sürücülere yönelik yapılan denetimlerde 7 ayda 91 bin 479 sürücünün ehliyetine el konuldu.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekipleri, trafikte alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanarak hem kendini hem de başkasının hayatını tehlikeye atan sürücüleri yönelik denetimlerini artırdı.
Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde 2019’un ilk 7 ayında alkollü araç kullanan 90 bin 483, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan 996 sürücü olmak üzere 91 bin 479 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca söz konusu sürücülere para cezası kesildi.
3.5 YILDA 452 BİN EHLİYETE EL KONULDU
İçişleri Bakanlığı, 2016’da 100 bin 662, 2017’de 114 bin 889, 2018’de 146 bin 320 sürücünün alkollü araç kullanma gerekçesiyle ehliyetine el konulduğuna dikkat çekti. Bu yılın ilk 7 ayınında eklendiğinde 3.5 yılda alkollü araç kullanma gerekçesiyle toplam 452 bin 354 sürücü belgesi geri alındığı kaydedildi. Aynı dönemde 3 bin 746 sürücüde uyuşturucu madde alarak direksiyona geçmesi nedeniyle ehliyetine el konulduğu açıklandı.
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