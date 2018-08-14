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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.08.2018 - 07:01, Son Güncelleme:

Trafik terörü! Bıçaklayıp kaçtılar

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Trafik terörü! Bıçaklayıp kaçtılar

İzmir'in Bornova ilçesinde, trafikte seyir halinde oldukları sırada iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anıl Gül, Murat Dana ve Mehmet Dirlik'in içerisinde bulunduğu 35 AG 3211 plakalı otomobil, İzmir yönünden Manisa istikametine ilerliyordu. Anıl Gül, Murat Dana ve Mehmet Dirlik Osman Kibar Kavşağı'na yaklaştıklarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobilin içerisindeki 3 şahısla sözlü olarak tartıştı.

Trafikte bir süre devam eden sözlü tartışma büyüyünce, iki grup otomobillerini yol kenarına çekti. Otomobilden inen kimliği belirlenemeyen şahıslar, Anıl Gül, Murat Dana ve Mehmet Dirlik'i bıçakla yaraladıktan sonra otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören diğer sürücüler, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Gül yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar Dana ve Dirlik'in ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Yüzde 45 engelli olduğu öğrenilen Gül'ün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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