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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tayfur KARA/DHA
12.10.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Trafik Şube Müdürü tuzak iddialarını yalanladı! Hepsini tek tek açıkladı

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Trafik Şube Müdürü tuzak iddialarını yalanladı! Hepsini tek tek açıkladı

SAMSUN’da, Trafik Şube Müdürü Mustafa Akar, kent genelinde radarla hız kontrolü yaptıkları noktaları kamuoyuna açıkladı. Akar, "Vatandaşlarımız ceza yemesin. Amacımız ceza yazmak değil, kazaları önlemek" dedi. Akar, radar kurulan noktaları sıraladı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Mustafa Akar, kent genelinde radarla hız kontrolü yaptıkları noktalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşların trafik polislerinin tuzak kurduğu iddialarını hatırlatan Akar, "Bir tane tuzak kurulan alan varsa, tüm samimiyetimle söylüyorum getirsinler cezasını biz ödeyeceğiz. Bizim tuzak kurmak gibi bir amacımız olmaz. Örneğin geçen yıl hızdan dolayı 8 kişinin hayatını kaybettiği Kirazlık Mevkii’ne bizim önlem almamız gerekiyordu. Bu sene orada kazalar azaldı, demek ki doğru yoldayız. Trafik denetlemelerimiz hız kesmeden devam edecek. Makas atan, vatandaşların trafik güvenliğine aykırı davranan bir tane bile sürücü kalmayıncaya dek çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Kent genelinde radar ve uygulama noktalarını açıklayan Akar, "Atatürk Bulvarı’nda drone ile, Baruthane kavşağında, Omtel Otel önünde emniyet kemeri kontrolü ve cep telefonu kullanımı, Atakent Kavşağı’nda, Kürtün Köprüsü’nde ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda radar uygulaması, Denizevleri Kavşağı’nda, 100’üncü Yıl Bulvarı Unkapanı Kavşağında sivil ekiple kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri kontrolü ile ilgili uygulama yapılıyor" diye konuştu.

 

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