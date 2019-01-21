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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.01.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Trafik polisine vurmaya çalışan alkollü sürücüyü vatandaşlar linç etmek istedi

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Bursa'da kontrolden çıkan minibüs kaldırıma çıkarak ağaçlara çarptı, yol kenarında bulunan bir vatandaş ezilmekten son anda kurtuldu. Kaza yapan sürücü, alkolmetreyi üfletmek isteyen trafik polisine vurmaya çalışınca, çevrede bulunan vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi.

Kaza, Bursa kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 271 promil alkollü olduğu iddia edilen Haydar T.(35) 16 AP 825 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki 2 ağaca çarparak durabildi. Olay esnasında kaldırımda bulunan bir vatandaş ezilmekten son anda kurtuldu. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.

Trafik polisine vurmaya çalışan alkollü sürücüyü vatandaşlar linç etmek istedi


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza sonucu olay yerine gelen trafik ekipleri, alkollü sürücüyü alkolmetreye üfletmeye çalıştı. Üflememek için trafik polisiyle tartışan Haydar T. cihazı yere fırlatarak trafik polisine yumruk atmaya çalıştı.

Bu durumu gören vatandaşlar, alkollü sürücüyü "polise nasıl vurursun" diyerek linç etmek isteyince, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalışan ekipler, Haydar T.'yi biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi. Alkollü sürücü buna rağmen trafik polislerine ve çevredeki vatandaşlara hakaret etmeye devam etti. Sakinleşmeyen sürücüyü gözaltına alan ekipler, alkollü şahsı hastaneye götürdü. Haydar T.'nin olay yerinden götürülmesiyle, öfkeli kalabalık sakinleşti.

Çekici yardımıyla kaldırımdan çıkartılan araç trafik otoparkına çektirilirken, belediye ekipleri kaza sonucu yıkılan ağaçları kaldırdı. 

"ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU"

Hastaneye götürülen Haydar T.'nin yapılan kontrollerinde, kanında 271 promil alkol olduğu belirlendi. Alkollü sürücünün ehliyetine 2 yıl 6 ay el konulurken, sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 2 lira, alkolmetreye üflemediği için de 2 bin 869 lira para cezası kesildi. 

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kontrolden çıkan çıkan aracın hızlı bir şekilde kaldırıma uçtuğu, yol kenarında bulunan bir vatandaşın ezilmekten son anda kurtulduğu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza sonucunda araçta bulunan bir kişinin, aracın yan kapısından çıktığı ve çevrede bulunan vatandaşların aracın etrafına toplandığı görüldü. 

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