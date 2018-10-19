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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)
19.10.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

Trafik polisi öğrencilerin hayatını kurtardı! İşte nedeni

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Trafik polisi öğrencilerin hayatını kurtardı! İşte nedeni

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde polis tarafından yapılan trafik uygulamasında durdurulan ve içerisinde 14 ilkokul öğrencisinin bulunduğu servis minibüsün sürücüsü Y.O.’nun 0.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 1453 lira para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, öğrenciler derse geç kalmamaları için yetki belgeli polisin kullandığı aynı minibüsle okula bırakıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde, şehir içinde yolcu ve öğrenci taşımacılığı yapan minibüsler ile servis araçlarını denetledi. Ekipler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerinde, içerisinde yaşları 6 ila 8 arasında değişen 14 ilkokul öğrencisinin bulunduğu Y.O. yönetimindeki servis minibüsünü durdurdu.

Yapılan kontrolde sürücü Y.O.’nun 0.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Y.O.’nun ehliyetine 6 süreyle el konulurken, hakkında ’alkollü araç kullanmak’, ’trafik güvenliğini tehlikeye atmak’, ’karayolları trafik yönetmeliği ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde uymamak’ ile ’emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak’ suçlarından 1453 lira ceza cezai işlem uygulandı.

ÖĞRENCİLERİ, POLİS OKULA BIRAKTI

Minibüs içerisindeki 14 öğrenci derse geç kalmamaları için yetki belgeleri bulunan bir polis memurunun kullandığı aynı araçla yakında bulunan Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu’na bırakıldı. Minibüs daha sonra trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.

Polis, gün içerisindeki denetimlerde 72 araç ve sürücüsünün sorgulamasını yaptı. Denetimlerde 1 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, 3 sürücüye araçlarının muayenesini geciktirmek, 2 araç sürücüsüne ise fazla yolcu taşımaktan toplam 13 bin 284 lira idari para cezası uyguladı.

 

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Son 24 saatte ne oldu? 19.10.2018
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