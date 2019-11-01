Trafik ne zaman düzelecek? İşte İstanbul yol durumu
Yağmur ile birlikte İstanbul’un birçok noktasında trafik yoğunluğu da başladı. İstanbul yol durumu haritasına göre, trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı. Peki, trafik ne zaman düzelecek? İşte, İstanbul yol durumu
İstanbul'da beklenen sağanak yağmur 31 Ekim’den bu yana devam ediyor. Kara bulutlarla kaplanan kentte yer yer sağanak etkili oluyor. İstanbul'da yağan yağmur trafik yoğunluğunu da arttırdı. Haftanın son iş gününde trafik durma noktasına geldi. BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İşte, İstanbul yol durumu...
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