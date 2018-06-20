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    Trafik magandaları kaza sonrası dehşet saçtılar... Kimse ayıramadı

    DHA
    20.06.2018 - 15:53 | Son Güncelleme:

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan kaza sonrası baba ve oğlu darp edilip, bıçaklandı. Dakikalarca süren olay kameraya yansıdı.

    İddiaya göre olay, baba ve oğulun kullandığı bordo renkli otomobil ile içinde gençlerin bulunduğu beyaz renkli BMW marka aracın kazasının ardından gelişti. Kaza sonrası beyaz otomobilden inen kişiler yaşanan tartışma sırasında baba ve oğulu darp etti.

    Öfkeleri dinmeyen saldırganlar araya girenlere rağmen baba ve oğulu darp etmeye devam etti.

    Amatör kamera tarafından an be an keydedilen olayda saldırganlardan biri elindeki bıçakla yerdeki baba ve oğulu bıçakladı.

    Saldırganlar ardından araçlarına binerek kaçtı.

    Etiketler: trafik kazası , trafik magandaları , trafik kavgası , son dakika , haberler
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