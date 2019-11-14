Trafik kazasında ölümden döndü... Mahkemede neye uğradığını şaşırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTrafik kazasında ölümden döndü... Mahkemede neye uğradığını şaşırdı
GeriGündem Trafik kazasında ölümden döndü... Mahkemede neye uğradığını şaşırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 14.11.2019 - 12:26, Son Güncelleme:/

Trafik kazasında ölümden döndü... Mahkemede neye uğradığını şaşırdı

Antalya’da geçtiğimiz yıl motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında metrelerce havaya fırlayan oğlu ağır yaralanan baba, geçmiş olsun beklediği otomobil sürücüsünün görülen davada şikayetçi olmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Baba, “Bir ‘geçmiş olsun’ bile demedi. Kazayla insanlar ölüyor her şey oluyor. Ben onu affedebilirdim ama bu saatten sonra hiç affetmeyeceğim” dedi.

Trafik kazasında ölümden döndü... Mahkemede neye uğradığını şaşırdı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
7
  • Trafik kazasında ölümden döndü
  • Trafik kazasında ölümden döndü
  • Trafik kazasında ölümden döndü
  • Trafik kazasında ölümden döndü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, 29 Nisan 2018 Pazar günü, Muratpaşa ilçesi Narenciye Caddesi ile Portakal Çiçeği Caddesi'nin kesiştiği kavşakta saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Çakmak'ın kullandığı 07 DDT 84 plakalı motosiklet, kavşakta V.A.’nın kullandığı 07 EOR 18 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle kasksız motosiklet sürücüsü Mahmut Çakmak ile arkasında oturan arkadaşı Kerim Tuna Şengül (17), metrelerce havaya savruldu. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Mahmut Çakmak ile ağır yaralanan Kerim Tuna Şengül’ü özel bir hastaneye kaldırdı.

Şengül, bir haftalık yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından servise alındı. Genç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza sonrası ağır yaralanan gençlerden Kerim Tuna Şengül’ün babası Hasan Hüseyin Şengül, otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.

Kazanın ilk duruşması ise 12 Kasım Salı günü Antalya 1. Çocuk Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya, motosiklet sürücüsü Mahmut Çakmak, kazada yaralanan Kerim Tuna Şengül ile babası Hasan Hüseyin Şengül, otomobil sürücüsü V.A. ile kazaya şahit olan diğer motosikletli guruptaki gençler katıldı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ: “BEN DE YARALANDIM. ŞİKAYETÇİYİM”

Duruşmada, her iki tarafta kırmızı ışıkta geçmediğini savunurken, birbirlerini suçladılar. Müşteki sıfatıyla davada yer alan otomobil sürücüsü V.A. ifadesinde, “Kavşağa yaklaştığım sırada bulunduğum şeritteki araçlara yeşil ışık yandı.

İlk lambaya yakın araç bendim. Aracımı hareket ettirdim, kavşağa doğru saatte 40 km hızla harekete geçtim. Bu sırada yolun sağ tarafında kendisine kırmızı kırmızı ışık yanan şeritten 4-5 tane ayrı ayrı üzerinde 1-2 kişinin bulunduğu motosikletli grup kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa doğru hareket ettiler.

Ben de bu sırada kavşakta bulunduğum için motosiklet grubundan bir tanesine çarptım.

Motosikletli gruptan 2 kişi yere düştü. Olay nedeniyle ben de yaralandım. Olayda benim kusurum yok. Ben normal hızla ve ışık sistemine uygun seyir halindeydim. Şikayetçiyim” dedi.

Mahkemede suça teşvik edilen çocuk sıfatıyla konuşan motosiklet sürücüsü Mahmut Çakmak, iddiaları kabul etmeyip yeşil ışıkta geçtiğini savundu, otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti, ileri bir tarihte görülmek üzere duruşmayı erteledi.

Dava sonrası kazada oğlu ağır yaralanan gencin babası Hasan Hüseyin Şengül ve kazada motosikleti kullanan sürücü Mahmut Çakmak gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“BU SAATTEN SONRA ONU HİÇ AFFETMEYECEĞİM”

Baba Şengül, otomobil sürücüsü V.A.’nın motosiklet sürücüsünü suçlu görmesine şaşırdığını söyledi. Şengül şu ifadelerin kullandı:
“Süratim 40 diyor. Kamera kayıtlarına baksınlar 40 ile mi gelmiş 80 ile mi görünür. Üzülüyorum. Vuran kişi karşımıza çıktı, özür de dilemediği gibi sırtını dönüp gülerek bakıyordu, özür dilemeyi bırakın duruşmada ‘ben davacıyım’ dedi. Sonuna kadar uğraşacağım. Çünkü tek bir şey bir geçmiş olsun bile demedi. Kazayla insanlar ölüyor her şey oluyor. Ben onu affedebilirdim ama bu saatten sonra hiç affetmeyeceğim.”

“ARKADAŞIM METRELERCE HAVAYA UÇTU”

Motosiklet sürücüsü Mahmut Çakmak da olay günü denize gittiklerini ve dönüş yolunda kaza geçirdiklerini belirterek, “Kırmızı ışık yanıyorken durduk. Yeşil yandığında bizim kalkmamızla çıkmamız bir oldu. Sağ tarafta gelen sürücü süratli bir şekilde bize çarptı.

Arkadaşım havaya uçtu metrelerce. O arkadaş da kaldırım taşlarına vurup durabildi. Tekeri nereden baksanız 1 metre havaya kalktı. Bugün mahkemeye çıktık, biz ona çarpmışız. İtiraz ettik, şikayetimizi yineledik. Her şeyin ortaya çıkmasını istiyorum.

Kırmızıda geçtiğini düşünüyorum. O hızla gelip kaldırım taşlarını sökmesi, arabanın arkasının kalması mümkün değil. Görüntüleri izlesinler ve yorumu yapsınlar” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle