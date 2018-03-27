Trafik kazasında ölmüştü... 700 bin lira tazminat

İstanbul Anadolu 8’inci Ticaret Mahkemesi, yasal faizi hariç Nurcan Gülhan için 308 bin 593 TL, Efkan Öztoprak için de 273 bin 900 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile ayrıca anne ve baba için ayrı ayrı 60’ar bin TL manevi tazminat olmak üzere toplam 700 bin TL tazminata hükmetti.

Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonunda, Huban Öztoprak’ın bulunduğu minibüse çarpan kamyon şoförü İrfan Uysal, “taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davalılar İrfan Uysal ve Yıltaş Turizm İnş. Nak. İth. Ve Tic. Ltd. Şti. kendisini vekille temsil ettirdiğinden reddedilen maddi tazminat talepleri yönünden ise 17 bin 912 TL vekalet ücretinin Nurcan Gülhan’dan, 12 bin 350 TL vekalet ücretinin ise Efkan Öztoprak’tan alınarak davalılara verilmesine karar verildi. Vekalet ücretinin tahsili için Huban Öztoprak’ın anne ve babasına haciz işlemi başlatıldı.