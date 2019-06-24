Trafik kazasında ölen gence acı veda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTrafik kazasında ölen gence acı veda
GeriGündem Trafik kazasında ölen gence acı veda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nedim KOVAN/AKKUŞ (Ordu), (DHA)
24.06.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Trafik kazasında ölen gence acı veda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trafik kazasında ölen gence acı veda

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada ağır yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Elif Gece (17), memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Kaza, önceki gün, Akseki'ye bağlı Murtiçi Mahallesi Konya- Antalya yolunda meydana geldi. Antalya'dan Konya yönüne giden Memiş Dilek yönetimindeki Metro Turizm'e ait 42 ADF 220 plakalı yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi.

Kazada 4'ü ağır 25 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrulan yaralılara ilk müdahaleyi bölgeden geçen Konya 112 Acil Sağlık Merkezi ekibi yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ve çevredekiler, açtıkları branda ve naylonlarla yaralıları yağmurdan korumaya çalıştı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Akseki, Manavgat, Antalya ve Seydişehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan ağır yaralılardan Elif Gece, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kardeşiyle Antalya'da tatil yaptıktan sonra Ankara'ya dönerken kaza geçiren Elif Gece'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından uçakla memleketleri Ordu'ya getirildi.

Elif Gece için bugün Akkuş ilçesine bağlı Çayıralan Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Elif Gece'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Türkiye onun için seferber olmuştu... Öykü Arin'in doktorlarından sevindiren açıklama geldi
Meteoroloji'den uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun…
Palu davasında şok sözler
7 milyon liraya yapılmıştı! Tek tek sökülüp satılacak