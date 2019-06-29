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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
29.06.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Trafik kazasına müdahale eden polislere otomobil çarptı: 2'si polis 8 yaralı

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Trafik kazasına müdahale eden polislere otomobil çarptı: 2'si polis 8 yaralı

İstanbul Maltepe'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden polislerin bulunduğu araca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çarptı. Kazada, polis aracında bulunan 2 polis ile otomobildeki 5 kişi ve olay yerindeki 1 kişi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Maltepe D-100 kara yolunda Küçükyalı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen 34 TEC 83 plakalı taksi, 34 EF 8254 plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücülerin kaza sonrası anlaşamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri maddi hasarlı trafik kazasına müdahale ettikleri sırada 35 ABP 413 plakalı otomobiliyle hızla ilerleyen sürücü, kazayı görünce aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyere çarptı sonra da takla attı.

Takla atan otomobil polis aracına çaparak durabildi. Kazada, 2 polis ile olay yerindeki 1 kişi ve 35 ABP 413 plakalı otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Trafik kazasına müdahale eden polislere otomobil çarptı: 2si polis 8 yaralı
Arkadaşlarının kazaya karıştığını öğrenen meslektaşları olay yerine akın etti. Kazada yaralanan polis memurlarının Hüseyin Bilir ve Mehmet Kaya olduğu öğrenilirken, yaralı polisler ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer 6 yaralı ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik kazasına müdahale eden polislere otomobil çarptı: 2si polis 8 yaralı
Öte yandan polis, yolda geniş güvenlik önlemi alırken, Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Trafik kazasına müdahale eden polislere otomobil çarptı: 2si polis 8 yaralı

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