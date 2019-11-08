‘Trafik ışığı’nda porsiyon endişesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Ocak 2020’den itibaren ambalajlı gıdalarda başlayacak trafik ışığı uygulamasında porsiyon endişesi yaşıyor. Bakanlık mühendisi Emel Molla uygulamayla ilgili olarak, “100 gramlık bir ambalaj üzerinde kırmızı renkle işaretlenen herhangi bir besin öğesi porsiyonu küçülttüğünüz zaman yeşil olabiliyor. Fakat tüketicide o iki tane yeşilden yediği zaman bunun kırmızı olacağı düşüncesini anlatamamak bizi korkutuyor” dedi.
Molla, TBMM Dilekçe Komisyonu Obezite İle Mücadele Alt Komisyonu’na, ambalajlı gıdalarda ürünleri yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz miktarına göre sarı, kırmızı ve yeşil renklerle kategorilere ayıracak olan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği ile ilgili bir sunum yaptı. Molla’nın sunumu Meclis tutanaklarına özetle şöyle geçti:
“Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nin getirdiği en büyük yenilik 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak, hazır ambalajlı gıdalarda 100 gram veya 100 mililitre üzerinden beslenme bildirimi yapılması. Renkli etiketleme kuralları belirledik. Diyelim ki 100 gramlık bir ambalaj üzerinde kırmızı renkle işaretlenen herhangi bir besin öğesi porsiyonu küçülttüğünüz zaman yeşil olabiliyor ya da daha küçük bir tüketim birimi tek seferlik, tek lokmalık ürünler hâline gelebiliyor ve bunlarda da o kırmızı renk yeşile dönüşebiliyor. Fakat tüketiciye işte o iki tane yeşilden yediği zaman bunun kırmızı olacağı düşüncesini anlatamamak bizi korkutuyor. Çünkü yeşil ‘Evet, ben bu gıdayı tüketebilirim; bundan 10 tane de tüketebilirim’ bilinci olursa eğer o zaman bizim yaptığımız çalışmanın hiçbir anlamı yok.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle