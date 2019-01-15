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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
15.01.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Trafik ihlalinin fotoğrafı olmadığı için ceza iptal edildi

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Trafik ihlalinin fotoğrafı olmadığı için ceza iptal edildi

ŞANLIURFA’da yaşayan Ş.M.K., 3 kırmızı ışık ihlali ile 1 park ihlali yaptığı gerekçesiyle kendisine kesilen 813 TL'lik trafik cezalarına, kendisine gönderilen tebliagatta 'delil fotoğraf' olmadığı gerekçesiyle itiraz etti. İtirazı yerinde gören mahkeme de cezayı iptal ederek, ödenen paranın Ş.M.K.'ye geri verilmesini kararlaştırdı. Ş.M.K., 813 TL'yi Maliye Hazinesi'nden geri aldı.

Şanlıurfalı Ş.M.K.'ya geçen yıl 8 Ağustos günü, Şanlıurfa- Diyarbakır Karayolunda 3 defa kırmızı ışık ihlali yaptığı ve bir kez de park ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle toplam 813 TL trafik cezası kesildi. Ş.M.K. gönderilen tebligatlar ile haberdar olduğu cezayı önce ödedi ardından da avukatı Mehmet Uğur Korkmaz aracılığıyla cezaların iptali için mahkemeye başvurdu. Şanlıurfa 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvuruda, davacıya gönderilen tebligatların ekinde cezalara 'delil' niteliğinde fotoğraf bulunmadığı, bu nedenle cezaların iptal edilmesi gerektiği savunuldu. İtirazı değerlendiren mahkeme de cezaları iptal etti ve Ş.M.K.'ye ödediği paranın iadesine karar verdi.

Trafik ihlalinin fotoğrafı olmadığı için ceza iptal edildi

Avukat Mehmet Uğur Korkmaz, "Müvekkilimiz kendisine kesilen cezanın usulsüz olduğunu belirterek, bize başvurdu. Yargı yoluna gitmek istedi. Trafik tutanak tebligatlarında ihlalleri gösteren fotoğrafların mevcut olmadığını fark ettik. Sulh ceza mahkemesine verdiğimiz dilekçede kesilen trafik cezasının hukuka ve kanuna aykırı olduğunu, gelen cezanın tebligatında herhangi bir fotoğraf mevcut olmadığını belirttik. Cezanın iptalini talep ettik. Başvurumuz haklı bulundu. Cezalar iptal edildi. Vatandaşlarımız kendilerine gelen trafik cezalarında, özellikle ceza tutanağına eklenen belgelere dikkat etmeli. Herhangi bir fotoğraf mevcut olup olmadığını kontrol etmeli. Eğer fotoğraf mevcut değil ise yargı yoluna başvurarak, cezalarını iptal ettirebilirler. Bunun için avukata bile ihtiyaçları yok. Şanlıurfa'daki bu karar emsal nitelikte bir karardır. Müvekkilimiz kararla birlikte maliyeye başvurarak ödediği parayı iade aldı" dedi.

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