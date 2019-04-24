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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.04.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Trafik Haftası ne zaman?

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Trafik Haftası ne zaman?

Trafik Haftası, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle her yıl kutlanmaya devam ediyor. Bilinç oluşturmak için organize edilen bu haftanın ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar, bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Trafik Haftası ne zaman?

Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak, kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü'', bugünü takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanıyor. İşte, Trafik Haftası hakkında detaylar...

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında;

Vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik hazırlanan afiş, broşür ve pankartlar, reklam panolarına, billboardlara, ulaşım araçlarına, okullara, kamu kurumları gibi yerlere asılıyor.

Trafik güvenliği konulu spot filmler de LED ekranlarda ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait barkovizyon gibi ekranlarda gösteriliyor.

Trafik eğitim parkı bulunan illerde öğrencilere yönelik karayolu trafik güvenliği konusunda uygulamalı trafik eğitimleri veriliyor.

Alışveriş merkezlerine kurulacak geçici trafik eğitim parklarında çocuklar da uygulamalı eğitimler alıyor.

İl ve ilçe merkezlerinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde trafik stantları kurularak trafik güvenliğiyle ilgili mesajların yer aldığı promosyon ürünleri dağıtılıyor.

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