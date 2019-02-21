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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Trafik çilesini zevke dönüştüreceğiz’

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
‘Trafik çilesini zevke dönüştüreceğiz’

AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, dün sis nedeniyle deniz ulaşımı durduğu için Adalar’a geçemeyince Maltepe ilçesindeki programını öne aldı.

‘Cumhur İttifakı’nın Maltepe belediye başkan adayı MHP’li Ahmet Baykan’la ilçede dolaşan Yıldırım, ilk olarak Zümrütevler Mahallesi’nde bir taksi durağını ziyaret etti. Taksi durağına gelen telefonlara yanıt veren Yıldırım, kendisiyle görüşmek için müşteri gibi arayan Murat Çelik isimli su dağıtıcısını içeriye davet edip, zekâsından dolayı tebrik etti. Yıldırım bir cenaze törenine katıldıktan sonra AK Parti İlçe Başkanlığı ile MHP Maltepe İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanlığı’nda bekleyenlere hitap eden Yıldırım, şunları söyledi:

‘YEŞİL ALANIMIZ YETERSİZ’

“Allah korusun bir deprem olacak. O depreme hazır olmamız lazım. Yeşil alanımız, depremde toplanma alanlarımız bile yetersiz. Deprem riskine karşın yenilenmesi gereken binalarımız var. İnsan hayatından daha önemli bir şey var mı? O halde ne yapacağız? Deprem dönüşümünü hiç geciktirmeden tamamlayacağız.

Trafik çilesini zevke dönüştüreceğiz. Trafiği asgari düzeye indirecek çalışmaları bir bir tamamladık. Bunun için Bostancı-Göztepe arasındaki tünel buranın yükünü alacak. Maltepe’de 9 tane trafiğin kilitlendiği kavşaklar var. Bunların hepsi çalışıldı. Bunları tek tek üst geçitlerle, kavşaklarla adeta tıkanan kanallarını açmış olacağız. Bunlar nasıl yapılacak? Türkiye’nin ulaşımını çözen, İstanbul’un ulaşımını mı çözemeyecek? Hava yolunu halkın yolunu yapan, ülkeyi bölünmüş yollarla donatan, hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştüren, denizci millet rüyasını gerçek yapan, İstanbul’un trafik sorununu mu çözemeyecek? Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.” 

 

PROJELER 9 BAŞLIKTA

- AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım katıldığı bir televizyon kanalında soruları yanıtlayarak İstanbul için hazırladıkları projelerden bahsetti. Yıldırım, “Toplamda İstanbullulara kaç projeyle geliyorsunuz?” sorusuna, “1400-1500 proje var ama asıl 9 başlıkla projeleri takdim edeceğiz. Üreten İstanbul, Kolay İstanbul, Yaşayan İstanbul, Yeşil İstanbul, Güvenli İstanbul -deprem dönüşümü, şehrin güvenliği-, Dinamik İstanbul -daha ziyade spor alanlarının çoğaltılması- Çevreci İstanbul -atık yönetimi, yenilenebilir enerji gibi konular, İstanbul’un havasının kirlenmesini önleyecek her türlü projeler- Herkes için İstanbul ve Akıllı İstanbul şeklindeki ana başlıklar altında yüzlerce proje var” karşılığını verdi. Yıldırım, “Projelerin tamamı 5 yılda hayata geçer mi?” sorusu üzerine, “Tamamı geçmez ama önemli fark oluşturur” dedi. “HDP seçmenine yönelik, onları ikna etme adına bir çalışmanız olacak mı?” soru üzerine Yıldırım, “Yol, trafik sorunu HDP’ye oy verenin de sorunu, CHP’ye oy verenin de sorunu. Birtakım ideolojik kalıplarla, önyargılarla hareket etmek, bu şehrin geleceğine bir katkı sağlamaz. O yüzden adaylara bakın, adayların kapasitelerine bakın, adayların tecrübelerine bakın, yapıp yapamayacaklarına bakın ona göre karar verin. Benim düşüncem budur” dedi. -AA

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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