Trafik cezasından yarım saat sonra otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Samsun'da cep telefonu ile konuştuğu için ceza yazılan araç sürücüsü bir süre sonra aracıyla menfeze uçtu. Kazada, anne ve babaanne hayatını kaybederken, sürücüyle birlikte baba yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Samsun- Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Berber (28) yönetimindeki 06 BT0883 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki çukura devrilen otomobil ters döndü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan sürücünün annesi Hülya (48) ile babaanesi Adile Berber'in (85) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Hüseyin Berber ile babası Mehmet Berber (53), itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılıp, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hülya ve Adile Berber'in cansız bedenleri de, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
CEP TELEFONUYLA KONUŞTUĞU İÇİN CEZA YEMİŞ
Otomobilin sürücüsü Hüseyin Berber'e Tekkeköy ilçesindeki polis uygulama noktasında cep telefonu ile konuştuğu için para cezası yazıldığı, yaklaşık 30 kilometre sonra da kaza yaptığı ortaya çıktı. Yaralı sürücünün kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken, ağır yaralanan babası Mehmet Berber'in hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.
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