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    Trafik cezası tartışması kanlı bitti... Feci şekilde öldürüldüler

    İHA
    22.03.2018 - 11:59 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kağıthane’de aralarında husumet bulunan 2 grup arasında başlayan tartışmanın sopalı, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tartışmanın otomobilini A.K.'ye kiraya veren Ramazan Kartal'ın bu sürede gelen trafik cezasının ödenmesini isteyince ortaya çıktığı belirtildi.

    Olay, geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde Kağıthane Harmantepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Ramazan Kartal (35) ve arkadaşı Kemal Çelebi (39) semtteki bir kıraathanede oturdukları esnada önceden aralarında husumet olan A.K. içeriye girdi. Burada Kartal ile A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kartal, eline geçirdiği sopayla A.K.’yi vurarak dizlerinden yaraladı. Yaralı bir şekilde kıraathaneden çıkan A.K., gece saatlerinde beraberindeki 7 şahısla beraber geri geldi.

    SOPAYLA DÖVDÜLER SİLAHLA VE BIÇAKLA ÖLDÜRDÜLER

    Ellerinde sopalarla cadde üzerine gelen şahıslar, Kartal’ı ve arkadaşı Çelebi’yi öldüresiye dövdükten sonra Kartal’ı silahla göğsünden vurarak ağır yaraladı. Şahıslar tarafından defalarca bıçaklanan Çelebi ise aldığı bıçak darbeleriyle kan kaybı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kartal ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çevredekilerin ifadelerine başvurarak MOBESE kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini ve kimliklerini tespit ettikleri 7 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

    TRAFİK CEZASI İDDİASI 

    Sabah gazetesinde yer alan habere göre, iki grup arasında yaşanan tartışmanın otomobilini A.K.'ye kiraya veren Ramazan Kartal'ın, bu sürede gelen trafik cezasının ödenmesini istemesi üzerine çıktığı kaydedildi. 

    ÇOCUĞUNUN DOĞUMUNU GÖREMEDEN ÖLDÜRÜLDÜ

    Kavgada hayatını kaybeden 35 yaşındaki Ramazan Kartal’ın prodüksiyon işiyle uğraştığı ve eşinin ikinci kez hamile olduğu öğrenildi. Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi alınan Kartal’ın namazı, önceki gün Harmantepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. 6 yıldır evli olduğu öğrenilen Çelebi’nin cenaze namazı ise dün öğle vakti aynı camide kılınarak toprağa verildi.

    Etiketler: trafik cezası kavgası , Ramazan Kartal , Kemal Çelebi , gündem
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