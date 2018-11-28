Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları polisi isyan ettirdi!
Polis denetimlerinde ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan bir kişi ceza kesilince çığlık atmaya başladı. Kesilen cezayı çığlıklarıyla engellemeye çalışan kadına polisin tepkisi ise güldürdü: Lan, bağırmayın hanımefendi...
İstanbul Fatih'te aracını kullanan Ö.A.T. trafik denetleme ve şube müdürlüğüne bağlı ekiplerinin uygulamasına takıldı. Aracı trafikten men edilen kadın sinir krizi geçirdi. Ceza kesilmesine çığlık atarak tepki gösteren Ö.A.T’ye 578 TL para cezası kesildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 01 Kasım 2018 günü saat 10.00 sıralarında Ayvansaray Caddesi üzerinde 34 BZ 5430 plakalı aracı durdurdu. Kadın sürücü Ö.A.T.’ye seyir halinde telefonla görüşmek, emniyet kemeri takmamak ve muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 578 TL idari para cezası kesildi. Ceza kesilince aracının trafikten men edileceğini düşünen Ö.A.T çığlık atarak cezaya tepki gösterdi.
Kadının verdiği tepki çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından şaşkınlıkla izlendi.
Sinir krizi geçiren kadını önce polis ekipleri, ardından çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Kadının bu görüntüsü saniye saniye kaydedildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle