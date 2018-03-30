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    Trafik ceza puanı sorgulama | Ehliyet ceza puanları

    Hürriyet Haber
    30.03.2018 - 17:46 | Son Güncelleme:

    Karayolları Trafik Kanununa göre araç sürücülerine trafikte suç sayılan bir fiili işlemeleri durumunda ceza olarak, yönetmelikle belirlenen miktarlarda ceza puanı veriliyor. Araba sahibi yüz binlerce kişi, trafik ceza puanlarını nasıl sorgulayacaklarını merak ediyor. Bu konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki, trafik ceza puanı nasıl sorgulanır? Ehliyet ceza puanları nasıl öğrenilir?

    Araç sürücüleri kanunda belirlenen bazı suç olan durumları işledikleri takdirde ceza puanı alırlar. Ceza puanında belli bir limitin üstüne çıkan sürücülere çeşitli yaptırımlar uygulanır. Peki, ceza puanı nereden ve nasıl sorgulanır?  Ceza puanı alınca ne olur? İşte, trafik ceza puanları hakkında merak edilen her şey...

    TRAFİK CEZA PUANI NEDİR?

    Sürücüler trafikte belirlenen kurallara uymadıkları takdirde ceza puanı kesiliyor. Kanuna göre, 100 ceza puanı limitini aşan sürücülere çok önemli yaptırımlar uygulanıyor. 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını dolduran sürücülerin ehliyetlerine 2 ay boyunca ile el konulur ve eğitime tabi tutulur. Bir yıl bitmeden ikinci bir defa 100 ceza puanını dolduranların ehliyetlerine bu sefer 4 ay sürece el konulur psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulur. 1 yıl içerisinde üçüncü defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin ehliyeti iptal ediliyor. Alınan ceza puanları 1 yılın sonunda sıfırlanmaktadır.

    Ehliyetine el konulmuş sürücülerin ehliyetlerini tekrar alana kadar araç kullanmaları yasaktır. Ehliyetsiz araç kullananların tespit edilmeleri halinde 1 aydan 2 aya kadar hapis, ikinci tekrarında ise 2 aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ve idari para cezasına çarptırılabilirler. Ehliyeti alınan sürücüler el koyma süresi bitiminde Trafik Denetle Şube Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederek ehliyetini geri alabilirler.

    TRAFİK CEZA PUANI SORGULAMA

    Sürücüler trafik ceza puanlarını herhangi bir devlet kurumuna gitmeden, istedikleri gün ve saatte hiçbir ücret ödemeden e-Devlet sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile yapabilirler.

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    Etiketler: Ehliyet ceza puanları , SeoHaber , NoMobil , gündem
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