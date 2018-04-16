Trafik ceza puanı nasıl sorgulanır? Sürücü belgesine yazılan ceza nasıl sorgulanır?

Trafik cezası sorgulama işlemi, milyonlarca sürücü adayı tarafından oldukça merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Köprü, otoyollar ve ışık ihlalleri sebebiyle ceza yemiş olabileceğini düşünen vatandaşlar, internet yoluyla trafik cezası sorgulama işlemine göz atıyorlar. Peki, trafik cezası sorgulama nasıl yapılır? EGM trafik cezası sorgulama sayfası.

Trafik cezası sorgulama işlemi yapmak istiyorsanız kullandığınız aracın plaka numarasını ve TC. Kimlik Numaranızı ya da bunun yerine vergi kimlik numaranızı bilmeniz gerekmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet web sitesinden trafik cezası sorgulama işlemi yapmak için sayfada bulunan trafik cezası ve otopark sorgulama seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Seçeneğe tıkladıktan sonra sorgulama yapmak isteyen vatandaşın kimlik bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmesi gerekmektedir.

EGM üzerinden trafik cezası ve otopark sorgulama yapılabilmesi için ilk olarak kimlik doğrulama yapılması gerekmektedir. Sitede yer alan EGM trafik cezası sorgulama yazısında belirtildiği üzere kişilerin işlem yapabilmesi için kimlik bilgilerini ve araç ruhsat bilgilerini girmesi gerekmektedir. Kişilerin yapacağı seçimlerin ardından ilgili bilgileri gireceği bir form açılmaktadır. Formun doldurulması sayesinde bu konuda tüm işlemler tamamlanmış olduğu gibi kişilerin ceza ve güncel araç bilgileri ekranda yer almaktadır.

TRAFİK CEZA SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama

EGM üzerinden araç plakasına yazılan ceza sorgulama işlemleri de yapılabilir. Araç plakasına yazılan ceza sorgulama için açılan menüden araç plakasına yazılan ceza sorgulama bağlantısı seçilmeli ve bağlantı aracılığıyla kişilerin açılan sayfadaki bilgileri incelemesi gerekir. Bu sayede herhangi bir sorun yaşanmadan var olan tüm cezalar incelenebilir.

Sürücü Belgesine Yazılan Ceza Sorgulama

Araç plakasına yazılan ceza sorgulama dışında sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama için de yine EGM kullanılabilmektedir. Sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama sayesinde kişilerin sürücü belgelerine yazılan cezanın olup olmadığı, var olan cezalar ile ilgili detaylara erişim sağlanabilir.

Otoparka Çekilen Araç Sorgulama

Sorgulama ekranlarında aynı zamanda otoparka çekilen araç sorgulama yapılabilmesi mümkündür. Bu konuda kişilerin araçlarının hangi otoparkta yer aldığını öğrenmesi ve bu işlemlere bağlı cezaların ne kadar olduğunu öğrenmesi sağlanmaktadır.

Trafik cezası nasıl sorgulanır?

e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulama için; e-Devlet’e giriş yapılır. e-Devlet girişi; mobil imza, E-İmza, e-Devlet şifresi, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı seçenekleri ile gerçekleştirilebilir. e-Devlet kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen giriş seçeneği, e-Devlet şifresidir. e-Devlet şifresi, PTT şubelerinden 2 Türk Lirası ücret karşılığında alınabilir. Sisteme girildikten sonra, e-Hizmetler bağlantısı açılır. Bağlantıdan Emniyet Genel Müdürlüğü menüsüne girilir. ‘’Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama’’ bağlantısı ile trafik ceza sorgulaması yapılabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ile trafik cezası sorgulaması için; gib.gov.tr internet sitesine girilir. ‘’Borç Sorgulama ve Ödeme’’ bölümünde bulunan ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme bağlantısından trafik cezası sorgulanabilir. Kredi kartı ile de ödeme gerçekleştirilebilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi ile trafik cezası sorgulaması için; egm.gov.tr internet sitesine giriş yapılır. ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantısı açılarak ad, soyad ve T.C. kimlik numarası gibi istenen bilgiler yazılır. Yapılacak sorgulama sonucunda son bir yıla ait trafik cezaları görülebilir.

Trafik cezası nasıl ödenir?

Trafik cezası ödeme işleminin yapılabilmesi için, cezanın sürücüye tebliğ edilmiş olması gereklidir. Ceza tebliğ edildikten sonra, anlaşmalı bankalar aracılığı ile trafik cezası ödenebilir. Banka seçeneği dışında, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden kredi kartıyla ve PTT şubelerinden nakit olarak ödeme yapılabilir.

Trafik cezasında indirim

Trafik cezası kesilen sürücüler, erken ödeme yaparlarsa yüzde 25 indirimli ödeme gerçekleştirebilirler. Sürücülerin indirim imkanından yararlanabilmeleri için, cezanın kesildiği günden itibaren 15 gün içinde ödeme yapmaları gerekir. 15 gün içinde ödemeyenlere indirim imkanı sunulmaz. Erken ödemede yapılan indirim dışında, trafik cezasını geç ödeyen sürücülere de yüzde 5 oranında gecikme zammı ilave edilir.

Resmi sitede yapılan uyarıda; ​​​​​​​'Bu sayfada yapılan sorgulama sonuçları bilgilendirme amaçlı olup, son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını içermektedir.' ibaresi dikkat çekiyor. Lütfen ceza sorgulamalarınızı bu bilgiyi atlamadan referans alın..