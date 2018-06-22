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    Trabzon'un kâbusu olmuştu! Çözüm bulundu

    İHA
    22.06.2018 - 13:26 | Son Güncelleme:

    'Drakula' lakaplı fındık dallarını kurutan 'Turunçgil Uzun Antenli Böceği’nin görülmeye başlandığı Trabzon'un Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesindeki Büyükşehir Belediye Fidanlığı'nda ve çevresindeki bahçelerde survey çalışması yapıldı. Zararlı böceğin sesten etkilenerek fındık bahçelerindeki otların arasına gizlendiğini belirleyen ekipler, aşırı ses çıkartan ot biçme makineleri ile bahçelerin ottan temizlenmesini ve temizlenen bahçelerin ilaçlanmasını sağlayacak.

    Anavatanı Uzakdoğu olan ve bitki dünyasının kanseri olarak bilinen Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği Trabzon'un kabusu olmayı sürdürüyor. Turunçgil Teke Böceği'nin (Anaplophora chinensis) görüldüğü Esiroğlu mahallesindeki Büyükşehir Belediye Fidanlığı ve çevresindeki 2 km alandaki bahçeler karantina altına alınırken, bölgede bulunan orman ağaçları da incelemeye alındı. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kurulan karantina ekipleri ile Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince bölgede survey çalışması yapıldı.

    Trabzonun kâbusu olmuştu Çözüm bulunduFındık dışındaki orman ağaçlarında görülmedi

    Karantina sahası içerisindeki orman ağaçlarında (çınar, kavak, söğüt, gürgen, akçaağaç ve karaağaç) yapılan survey çalışması sonucu, zararlıya ait herhangi bir belirtiye rastlanmamasına rağmen fındık ağaçlarında yapılan survey çalışmalarında ise fındıkların kök kısımlarında ergin çıkış deliklerinin meydana geldiği, kesilen birkaç fındığın kök kısmında larva zararlarının devam ettiği, birkaç gün içinde krizalit dönemine girip temmuz ortalarında ergin olarak yuvayı terk edeceği, erginlerin fındık bahçesi içerisinde belirgin bir şekilde yerlerde ve dallarda görüldü.

    Trabzonun kâbusu olmuştu Çözüm bulunduBöcek sesten etkilenip otların arasına gizleniyor

    Böceğin fındık bahçesindeki yoğun otların içerisine sesten etkilenip gizlendikleri, biyolojileri gereği birkaç gün içerisinde çiftleşip fındık ağaçlarının kök kısımlarına yumurtalarını bırakıp ömürlerini tamamladığı belirlenirken, zarara uğramış fındıkların kurumaya başladığı da gözlendi.

    Yetkililer, fındık bahçe sahipleriyle hızlı bir şekilde iletişime geçerek acil olarak ot biçme makinesiyle karantina sahası içerisindeki otların biçilmesinin sağlanacağını, yapılacak bu mekanik mücadeleden başka seçenek olmadığından ot biçiminden hemen sonra fındık ocaklarına ve zararlının görüldüğü yerlerde kimyasal mücadelenin birkaç gün aralıklarla yapılmasının zararlının popülasyonunun önemli ölçüde azalacağını ve kontrol altına alınacağını düşünüyor.
    Trabzonun kâbusu olmuştu Çözüm bulundu

    Durum vahim... İstila ediyorlarDurum vahim... İstila ediyorlar!

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    Etiketler: Turunçgil Uzun Antenli Böceği , Maçka , ot biçme makinesi , son dakika , haberler
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