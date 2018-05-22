Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Trabzon’un Araklı İlçe Kaymakamı gözaltına alındı

    Trabzon’un Araklı İlçe Kaymakamı gözaltına alındı

    TRABZON (İHA)
    22.05.2018 - 09:08 | Son Güncelleme:

    Trabzon'un Araklı İlçe Kaymakamı İbrahim Halil Şıvgan, dün akşam FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Araklı İlçe Kaymakamı İbrahim Halil Şıvgan gözaltına aldı. Kaymakam Şıvgın'ın makamı ve konutunda arama yapıldığı öğrenilirken, sorgusu ise sürüyor.

    Öte yandan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe teşebbüsünden bu yana yürütülen soruşturmalar sonucunda Trabzon il merkezi ve ilçelerinde şu ana kadar 2 bin 610 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandığı ve halen 346 kişinin tutuklu bulunduğu öğrenildi.

    Soruşturması halen devam eden ve haklarında gözaltı işlemi uygulanan 455 şüpheliden 28'inin tutuklu olduğu, 157'si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 119'u hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. 665 şüpheli hakkında ise takipsizlik kararı verildiği öğrenildi. Halen mahkemelerde davası yürütülen dosyalarda bulunan sanıkların sayısının bin 150 olduğu öğrenilirken, bunlardan 187'sinin tutuklu bulunduğu, 458'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, 361'i hakkında da tahliye ile birlikte adli kontrol kararı uygulandığı ayrıca, 12 sanık hakkında yakalama kararının bulunduğu öğrenildi.

    Yargılaması sona eren dosyalarda 242 sanık hakkında 6 yıldan müebbete varan hapis cezaları verildiği, 85 sanık hakkında beraat kararı, 13 sanık hakkında ise etkin pişmanlık vb. gerekçelerle hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve ceza verilmesine yer olmadığı şeklinde kararlar verildi.

    Tutuklanan şahıslar arasında 15 Temmuz gecesi görevde bulunan eski Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanı Sinan Mamak ile eski Trabzon Emniyet Müdürü Ertan Yavaş da bulunuyor. Mamak, hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan müebbet hapis cezası verilirken, Yavaş hakkında ise yargılama sonucunda silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri