Trabzon’un Araklı İlçe Kaymakamı gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Araklı İlçe Kaymakamı İbrahim Halil Şıvgan gözaltına aldı. Kaymakam Şıvgın'ın makamı ve konutunda arama yapıldığı öğrenilirken, sorgusu ise sürüyor.

Öte yandan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe teşebbüsünden bu yana yürütülen soruşturmalar sonucunda Trabzon il merkezi ve ilçelerinde şu ana kadar 2 bin 610 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandığı ve halen 346 kişinin tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Soruşturması halen devam eden ve haklarında gözaltı işlemi uygulanan 455 şüpheliden 28'inin tutuklu olduğu, 157'si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 119'u hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. 665 şüpheli hakkında ise takipsizlik kararı verildiği öğrenildi. Halen mahkemelerde davası yürütülen dosyalarda bulunan sanıkların sayısının bin 150 olduğu öğrenilirken, bunlardan 187'sinin tutuklu bulunduğu, 458'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, 361'i hakkında da tahliye ile birlikte adli kontrol kararı uygulandığı ayrıca, 12 sanık hakkında yakalama kararının bulunduğu öğrenildi.

Yargılaması sona eren dosyalarda 242 sanık hakkında 6 yıldan müebbete varan hapis cezaları verildiği, 85 sanık hakkında beraat kararı, 13 sanık hakkında ise etkin pişmanlık vb. gerekçelerle hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve ceza verilmesine yer olmadığı şeklinde kararlar verildi.

Tutuklanan şahıslar arasında 15 Temmuz gecesi görevde bulunan eski Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanı Sinan Mamak ile eski Trabzon Emniyet Müdürü Ertan Yavaş da bulunuyor. Mamak, hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan müebbet hapis cezası verilirken, Yavaş hakkında ise yargılama sonucunda silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.