Ünlü futbolculara dolandırıcılık şoku! İnanılmaz detaylar...

Suç duyurusu sonrası açılama yapan Hugo Rodallega'nın avukatı: " Hiçbir alacak, meşru hukuki bir alacak yokken haciz yapılmış ve 50 bin 100 bin lira oynarken bir banka memuru çok rahat haberdar eder hesap sahibini. Milyonların üzerinde bir rakam bankadan, icra dairesine gelirken; banka memuru ve yöneticisi haber dahi etmiyor. Yapılan yanlış tebligat, adresiyle alakası olmayan tebligat mukem hale getirilmiş, muhtara bırakılmış. Ve bunu hesaptan para çekmeye gelen arkadaş da biliyor. Zamanında engel olamasak bu paralar uçup gidecekti.

Baktık ki son derece organize, son derece birbiriyle bağlantılı, içinde hukukçu demeye dilim varmıyor ama neredeyse çeteyle karşılaştık. Baktık ki başka futbolcular da var. Hatta bir arkadaşın parası maalesef çekilmiş. Rodellega ile birlikte bilinen bir futbolcunun parası çekilmedi. Parasına sahip çıkmış olduk. Sonunda yakaladığımız gerçek bir vaka. Ama kılpayı kurtulduk diyebiliriz.

Alacaklı görünen arkadaşı hiç tanımadığımız gibi; güya basın camiasından. Ama ne kadar fiilen çalışıyor bilmiyoruz. Ama müvekkilimzi bununla tanışmıyor, bilmiyor. Resmi legal hiçbir alacak gözükmüyor. Ama dosyanın sonraki aşamasında belli oluyor hiçbir bağlantı olmadığı. Kuaför dükkanında bir futbolcuya tebligat yapılır mı? Son anda yakaladık, Rodellega da annesinin sevgili oğluymuş.

'15-20 MİLYON LİRADAN BAHSEDİYORUZ'



Avukat Emin Öztürk yaptığı açıklamada ise "Trabzonspor gibi ülkemizin güzide bir kulübünün önemli bir oyuncu. Üstelik yabancı bir futbolcu. Gerçek manada mağdur edilme sürecine son anda müdahil olabildik. Burada avukat Mikail beyin de bahsettiği gibi haksız ve hukuka aykırı işlemler var. Bu çerçevede de biz zaten gerekli suç duyurusunda bulunduk. Bunu takip ederken, benzer durumda yabancı futbolcuları da gördük. Bu anladığımız kadarıyla yabancı futbolculara yönelik, icra marifetiyle organize işlem. Bununla alakalı süreç başladı. Hepimiz bekleyeceğiz ve neticeleri göreceğiz.

Türkiye'deki yabancı futbolcular bizim her şeyden önce misafirimiz. Trabzonspor'u Rodellaga güzel anlatmalı. Biz de avukat olarak bu girişimleri yaptık. Aynı adrese tebligata bilgisi de mevcut. Ümit ediyorum ki Türk adaleti bu konuya hızlı müdahale edecek. Trabzonspor Başkanı Sayın Ağaoğlu'nun da takip ettiğini söylememiz lazım. 15-20 milyon liradan bahsediyoruz. Sadece bizim müvekkilimizin 2.5 milyon lira" dedi.