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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
10.01.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Ünlü futbolculara dolandırıcılık şoku! İnanılmaz detaylar...

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Trabzonsporlu ünlü futbolcu Rodallega, kendisini dolandırmak isteyenler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Rodallega'nın 2,5 milyon lirasının dolandırılmaya çalışıldığı öğrenildi. Avukatları ise bir çok ünlü futbolcunun aynı çete tarafından dolandırılmaya çalışıldığını hatta birisinin parasının çekildiğini söyledi.

Suç duyurusu sonrası açılama yapan Hugo Rodallega'nın avukatı: " Hiçbir alacak, meşru hukuki bir alacak yokken haciz yapılmış ve 50 bin 100 bin lira oynarken bir banka memuru çok rahat haberdar eder hesap sahibini. Milyonların üzerinde bir rakam bankadan, icra dairesine gelirken; banka memuru ve yöneticisi haber dahi etmiyor. Yapılan yanlış tebligat, adresiyle alakası olmayan tebligat mukem hale getirilmiş, muhtara bırakılmış. Ve bunu hesaptan para çekmeye gelen arkadaş da biliyor. Zamanında engel olamasak bu paralar uçup gidecekti.

Baktık ki son derece organize, son derece birbiriyle bağlantılı, içinde hukukçu demeye dilim varmıyor ama neredeyse çeteyle karşılaştık. Baktık ki başka futbolcular da var. Hatta bir arkadaşın parası maalesef çekilmiş. Rodellega ile birlikte bilinen bir futbolcunun parası çekilmedi. Parasına sahip çıkmış olduk. Sonunda yakaladığımız gerçek bir vaka. Ama kılpayı kurtulduk diyebiliriz.

Alacaklı görünen arkadaşı hiç tanımadığımız gibi; güya basın camiasından. Ama ne kadar fiilen çalışıyor bilmiyoruz. Ama müvekkilimzi bununla tanışmıyor, bilmiyor. Resmi legal hiçbir alacak gözükmüyor. Ama dosyanın sonraki aşamasında belli oluyor hiçbir bağlantı olmadığı. Kuaför dükkanında bir futbolcuya tebligat yapılır mı? Son anda yakaladık, Rodellega da annesinin sevgili oğluymuş.

'15-20 MİLYON LİRADAN BAHSEDİYORUZ'

Avukat Emin Öztürk yaptığı açıklamada ise "Trabzonspor gibi ülkemizin güzide bir kulübünün önemli bir oyuncu. Üstelik yabancı bir futbolcu. Gerçek manada mağdur edilme sürecine son anda müdahil olabildik. Burada avukat Mikail beyin de bahsettiği gibi haksız ve hukuka aykırı işlemler var. Bu çerçevede de biz zaten gerekli suç duyurusunda bulunduk. Bunu takip ederken, benzer durumda yabancı futbolcuları da gördük. Bu anladığımız kadarıyla yabancı futbolculara yönelik, icra marifetiyle organize işlem. Bununla alakalı süreç başladı. Hepimiz bekleyeceğiz ve neticeleri göreceğiz.

Türkiye'deki yabancı futbolcular bizim her şeyden önce misafirimiz. Trabzonspor'u Rodellaga güzel anlatmalı. Biz de avukat olarak bu girişimleri yaptık. Aynı adrese tebligata bilgisi de mevcut. Ümit ediyorum ki Türk adaleti bu konuya hızlı müdahale edecek. Trabzonspor Başkanı Sayın Ağaoğlu'nun da takip ettiğini söylememiz lazım. 15-20 milyon liradan bahsediyoruz. Sadece bizim müvekkilimizin 2.5 milyon lira" dedi.

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