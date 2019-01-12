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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Uğur AYDIN- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)
12.01.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Trabzon’da şoke eden görüntüler! Denize düşen hemşireyi, dalış timi komutanı kurtardı

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TRABZON'un Ortahisar ilçesinde dengesini kaybedip, kayalıklardan denize düşen hemşire Belgin Güner'i, Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri komutanı Astsubay Üstçavuş Abdullah Yeltirik kurtardı.

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  • Trabzon’da şoke eden anlar
  • Trabzon’da şoke eden anlar
  • Trabzon’da şoke eden anlar
  • Trabzon’da şoke eden anlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 11.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Ayasofya mevkii sahilinde meydana geldi. Fatih Devlet Hastanesi'nde hemşire olan Belgin Güner, kayalıklarda dengesini kaybedip, denize düştü. Güner'in su üstünde hareketsiz durduğunu gören bir kişi, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan yardım istedi. Bu sırada evde bulunan Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı DEGAK timleri komutanı Astsubay Üstçavuş Abdullah Yeltirik, olayı haber alıp bölgeye geldi. Teçhizatı olmadan suya atlayan Astsubay Üstçavuş Yeltirik, Belgin Güner'i kıyıya getirdi. Bilinci kapanan Güner, kıyıda bekleyen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından görev yaptığı Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güner'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Güner'in sahilde yürüyüş yaptığ sırada denize düştüğünü, dalgalara nedeniyle kıyaya çıkamadığını bir süre sonra da suda bilincini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

'VATANDAŞIN CAN GÜVENLİĞİ DAHA ÖNEMLİ'

Astsubay Üstçavuş Yeltirik, vakit kaybetmemek için teçhizatını almadan sahile geldiğini belirterek, "İhbarı aldığımda evimdeydim, evim buraya yakın. Kendi aracımla acil olarak olay yerine geldim. Diğer ekiplerimiz o esnada yoldaydı. Ben kazazedeyi suda görünce, zaten bilincini yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştı. Suya atladım karaya çekerek ambulansa teslim ettim. İhbar bana geldi ama iş yerine gidip gelmem zaman alacağından kendi aracımla buraya geldim. Üzerimi çıkarıp direkt suya atladım ve kazazedeyi kurtardım. Aldığımız eğitimlerin faydasını burada gördük. Vatandaşın güvenliği bizim can güvenliğimizden daha önemli" dedi.

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