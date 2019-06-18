Trabzon'da şiddetli yağış... Valilik açıklama yaptı: 'Bir kişinin cesedine ulaşıldı'
Trabzon'un Araklı ilçenin Yeşilyurt mahallesinde sel ve heyelan meydana geldi. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada 4 ev ve iş yerinin yıkıldığı belirtilerek ''Bir vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Haber alınamayan vatandaşlarımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Araklı ilçesi ile bazı mahallere su taşkınları, sel ve heyelanlar meydana geldi.
Sağanak sonucu meydana gelen sel ve heyelanların en fazla etkili olduğu Yeşilyurt mahallesinde bir çok ev ve iş yeri zarar gördü.
Mahallede meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle iki kişiye ulaşılamadığı belirtildi.
Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada 4 ev ve iş yerinin yıkıldığı, 1 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Araklı ilçesinin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle oluşan sel felaketi sonrası Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında Araklı Kaymakamlığında kriz masası oluşturulduğu belirtildi.
Olay yerinden alınan ilk bilgilere göre Çamlıktepe Mahallesi'nde 4 ev ve iş yerinin yıkıldığı, 1 kişinin cesedine ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, kendisinden haber alınamayanlara ulaşma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Olayın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş makineleri, Araklı Belediyesi ekipleri, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri de bölgeye gönderildi.
Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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