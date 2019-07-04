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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)
04.07.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Trabzon'da şaşkına çeviren anlar

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TRABZON'un Sürmene ilçesinde, arıcılık yapan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef'in tesisine dadanan ayılar, başına dert oldu. Kovanları ayılardan korumak için açık alana bal, ekmek ve meyve bırakan Sedef, konteyner üzerine yerleştirdiği kovanlarını yine de ayılardan koruyamadı. Tesise gelen 5 boz ayı çevresindeki ağaçlara tırmanarak çıktıkları konteyner üzerindeki kovanları parçaladı, balları yedi. O anlar ise kameralara yansıdı.

Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi'ndeki arazisi üzerine kurduğu tesiste 10 yıldır arıcılık yapan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef'in başı, ayılarla derde girdi. Sedef, tesise dadanan ayılar nedeniyle her yıl zarar gören kovanlarının çevresini çelik kafesle kapatarak önlem aldı.

Tesisin çevresine de foto kapan kameraları yerleştiren Sedef, ayıların hareketlerini izlemeye başladı. Kafes dışına bal, ekmek ve meyve bırakan İbrahim Sedef, kovanlarını yine de ayılardan koruyamadı.

Tesise gelen ayılar, beton ile güçlendirilen çelik kafesi deviremeyeceğini anlayınca, bu kez kafesin alt kısmındaki toprağı pençeleriyle kazdı. Kafesin çevresinde çukur oluşturan ve betonu pençeleriyle kıran ayılar içine girmeyi başardıkları çelik kafesteki kovanları parçaladı, balları yedi. O anlar kameralara yansıdı.

KONTEYNERİN ÜZERİNE ÇIKARDI

İbrahim Sedef, bu kez kovanları konteynerin üzerine çıkardı, ayılar için de konteyner önüne bal, ekmek ve meyve bıraktı. Gece yarısı gelen 5 ayı, bırakılan yiyeceklerle yedi, ardından da gözlerini konteyner üzerindeki kovanlara dikti. Konteynere tırmanmaya çalışan ayılar, başarılı olamayınca çevredeki ağaçlara tırmandı.

Ayılar, buradan konteynerin üzerine geçti.

Kovanları yere atarak parçalayan ayılar, balları yedikten sonra gözden kayboldu. Ayıların kovanlara ulaşmak için verdiği mücadele kameralara yansıdı. 

'NE HABER ADAMIM'

3 yıldır ayılarla mücadele veren Sedef, hafta sonlarını da kovanlarını korumak için konteynerde geçiriyor. Gece saatlerinde konteyner önüne gelen bir ayı olduğunu fark eden Sedef, aniden dışarı çıkıp ayıya 'Ne haber adamım' diye seslendi.

Ürken ayı kaçarak uzaklaştı. O anlar da kameralarca görüntülendi. İbrahim Sedef'in, bu anları ve ayılar için 'Kocaoğlanlar işte size iki kovan bal ve meyveler. Yaramazlık yapmayın devamı gelecek' notuyla sosyal medyada paylaştığı görüntüler de ilgiyle izleniyor.

'ZARARI UNUTUYOR, ONLARI SEVİYORUM'

İbrahim Sedef, ayılara ikramda bulunmasına karşın konteyner üzerindeki kovanları da parçaladıklarını belirterek bu duruma şaşırdığını söyledi. Sedef, "Kocaoğlanlar beni sardı. Bir tane ayı varken, ben onu besliyordum, ama o da tüm sülalesini çağırdı. Sayıları 5'e çıktı. Bana her yıl belirli zararları oluyor. En çok zararı 3 yıl önce vermişlerdi. Son olarak bu konteyner üzerindeki 3 kovanımı aldılar. Ama onlara helal olsun. Onlar ki; bu ağaçtan tırmanıp buraya ulaştı, helal olsun yedikleri. Ben söz veriyorum; onları besleyeceğim. Bunca olanlara rağmen kocaoğlanların görüntülerini izleyince zararı, ziyanı unutuyorum. Onları çok seviyorum" dedi.

'HEM ARILARA ,HEM DE AYILARA BAKIYORUZ'

Arıcılık yapanların muhakkak ayıyla dost geçinmek zorunda olduğunu söyleyen Sedef, "Sonuçta o da karnını doyurmak için uğraşıyor. Kurduğum kameralara sık sık yakalanıyorlar.

Geçen yıl kafesin zayıf noktasını tespit edip, altını kazarak kovanlara ulaşmışlardı. Ayılar bizim ballardan yiyerek daha da bir güçlendi. Şimdi ise ulaşılması zor olan konteynerin üzerine çıktılar, buradaki balları da afiyetle yediler. Bir taraftan arılara, bir taraftan da ayılara bakıyoruz" diye konuştu.  

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