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    Trabzon’da operasyon başlatıldı: İHA, zırhlılar, özel harekat...

    Aleyna BAYRAM/TRABZON(DHA)
    03.04.2018 - 19:21 | Son Güncelleme:

    TRABZON'da, 3 ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.

    Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Maçka, Düzköy ve Tonya ilçelerinde terör örgütü PKKya yönelik ’Şehit Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu’ başlattı.

    Trabzon’da operasyon başlatıldı: İHA, zırhlılar, özel harekat...

    Jandarma Asayiş Komando timlerinin yanısıra Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin de katıldığı operasyonlara zırhlı askeri araçlar ile İnsansız Hava Araçları (İHA) eşlik ediyor.

    Trabzon’da operasyon başlatıldı: İHA, zırhlılar, özel harekat...

    3 ilçe kırsalında yayla evleri, ormanlık alanlar ve dere yataklarının didik didik arandığı operasyonlarda terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

    Etiketler: operasyon , pkk , gündem
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