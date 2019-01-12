Trabzon’da iki ilçede cumhur ittifakı
CUMHURBAŞKANI Erdoğan dün Trabzon’da partisinin ilçe adaylarını açıkladı.
Açıklanan 18 ilçeden ikisinde MHP adayını destekleme kararı alındı. Çarşıbaşı ve Şalpazarı ilçesinde AK Parti aday çıkarmayarak MHP’nin adayını destekleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’da partisinin aday tanıtım toplantısında şunları söyledi:
MUHALEFETİ DEĞİŞTİREMEDİK
“Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle iş birliğine gitmedik. Herhalde ne demek istediğimizi anladınız. CHP ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden demokrasi adına vesayet odaklarına selam verenlerden olmadık. Bir alanda maalesef arzu ettiğimiz değişimi gerçekleştiremedik. Ülkemizdeki muhalefetin zihniyeti. Onda başarısız olduk, onu değiştiremedik. Ne yazik ki bazı siyasi partilerimiz, tek parti devrinin faşist anlayışından bir türlü çıkamamıştır. CHP alışkanlıklarını değiştirmeyi başaramamıştır. Bu parti maalesef 1940’lara, darbe dönemlerine takılıp kalmıştır.”
TRABZON’UN ADAYLARI
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Zorluoğlu aday gösterilirken, ilçelerin adayları şöyle oldu:
Akçaabat-Osman Nuri Ekim, Araklı-Recep Cemil, Arsin-Muhammet Sait Gürsoy, Beşikdüzü-Harun Demirci, Çarşıbaşı-Mümin Nuhoğlu (MHP), Çaykara-Hanefi Top, Dernekpazarı-Mehmet Aşık, Düzköy-Yılmaz Ankara, Hayrat-Salih Özten, Köprübaşı-Ali Aydın, Maçka-Koray Koçan, Of-Salim Salih Saraylıoğlu, Sürmene-Rahmi Üstün, Şalpazarı-Refik Kurukız (MHP), Tonya-Osman Beşel, Vakfıkebir-Muhammet Balta, Yomra-İbrahim Sağıroğlu, Ortahisar-Ahmet Metin Genç.
SAMSUN VE ORDU DA İTTİFAKTA
- AK Parti ile MHP, cumhur ittifakı kapsamında iki büyükşehirde daha anlaştı. MHP, ittifak kapsamında AK Parti’nin Samsun büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Demir ile Ordu büyükşehir belediye başkan adayı Hilmi Güler’i destekleyecek. AK Parti ise Ordu’nun iki ilçesinde ve Samsun’un dört ya da beş ilçesinde MHP’ye destek verecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Ocak’ta bu iki büyükşehrin adaylarını tanıtıp ilçe adaylarını açıklayacak. İki parti Samsun ve Ordu’da il başkanlarını yaşanan bazı anlaşmazlıklar nedeniyle görevden almıştı. -ANKARA
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