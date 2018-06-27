Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Trabzon'da her okula 1 kulübe 1 köpek

    Trabzon'da her okula 1 kulübe 1 köpek

    Aleyna BAYRAM / DHA
    27.06.2018 - 22:44 | Son Güncelleme:

    TRABZON’da Milli Eğitim, belediye ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) işbirliği ile hazırlanan ‘Ortahisar Sevgi Aşısı’ projesiyle her okula bir kulübe ve sokak köpeği verilmeye başlandı.

    Ortahisar ilçesinde belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve TRAHAYKO, ortaklaşa 'Ortahisar Sevgi Aşısı' projesi geliştirdi. Okullara kulübe ve sokak köpeği verilmesi planlanan proje ile öğrencilerin hayvan sevgisi, bakımı ve sokak hayvanları konusunda eğitim almaları ve bu sayede sorumluluk duygularının geliştirilmesi hedeflendi. Projenin ilk uygulaması yaz döneminde de eğitim veren Bahçeşehir Koleji’nde başladı. Okula, barınağa terk edilmiş Golden retriever cinsi bir köpek ve kulübe verildi. ‘Bes’ adı verilen ve bakımı okul tarafından yapılacak köpeğe ilgi gösteren çocuklar, beslemek için sıraya girdi.

    ŞİDDETE ÖNLEM
    Trabzon Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, dünya genelinde kadına, çocuğa ve hayvanlara karşı işlenen şiddet suçlarında artış yaşandığını söyledi. Bu durumun önüne geçilmesi için bilinçlendirme çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Kurban şöyle devam etti: “Hayvan sevgisi küçük yaşlarda öğrenilmeli. Projeyle barınaktan aldığımız çocuklarla anlaşabilen köpeklerimizi okullara teslim ediyoruz. Hayvanlara yuva bulmayı ve çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamayı amaçlıyoruz. Çocuk kendinden farklı bir canlı ile iletişime geçtiği zaman, ilerdeki dönemlerde kendisinden farklı insanlarla daha iyi iletişim kurabiliyor.”

    O eğiticiden polisler kurtardıO eğiticiden polisler kurtardı



    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri