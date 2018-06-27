Trabzon'da her okula 1 kulübe 1 köpek

Ortahisar ilçesinde belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve TRAHAYKO, ortaklaşa 'Ortahisar Sevgi Aşısı' projesi geliştirdi. Okullara kulübe ve sokak köpeği verilmesi planlanan proje ile öğrencilerin hayvan sevgisi, bakımı ve sokak hayvanları konusunda eğitim almaları ve bu sayede sorumluluk duygularının geliştirilmesi hedeflendi. Projenin ilk uygulaması yaz döneminde de eğitim veren Bahçeşehir Koleji’nde başladı. Okula, barınağa terk edilmiş Golden retriever cinsi bir köpek ve kulübe verildi. ‘Bes’ adı verilen ve bakımı okul tarafından yapılacak köpeğe ilgi gösteren çocuklar, beslemek için sıraya girdi.



ŞİDDETE ÖNLEM

Trabzon Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, dünya genelinde kadına, çocuğa ve hayvanlara karşı işlenen şiddet suçlarında artış yaşandığını söyledi. Bu durumun önüne geçilmesi için bilinçlendirme çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Kurban şöyle devam etti: “Hayvan sevgisi küçük yaşlarda öğrenilmeli. Projeyle barınaktan aldığımız çocuklarla anlaşabilen köpeklerimizi okullara teslim ediyoruz. Hayvanlara yuva bulmayı ve çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamayı amaçlıyoruz. Çocuk kendinden farklı bir canlı ile iletişime geçtiği zaman, ilerdeki dönemlerde kendisinden farklı insanlarla daha iyi iletişim kurabiliyor.”









