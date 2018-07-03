Trabzon'da eskrim heyecanı

Yaklaşık 1300 sporcunun bir hafta boyunca kıyasıya mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası'na 27 farklı ilden sporcular katıldı. Organizasyonun beşinci gününde, 50 takım ve 145 eskrimci mücadele etti. Süper minik erkekler epe kategorisinde Antalya ferdi sporcusu Baturalp Aldemir 1., Kadir Mert Buran 2. Göksu Oran ve Mert Ahmet Koç 3. oldu. İstanbul TED sporcusu Deniz Fergan Öztürk ise Türkiye 5’incisi olmayı başardı.



Türk eskriminin geleceği olan alt yaş grubu sporcuların devamlılığında ailelerin önemine değinen Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, “Çocukları için her türlü zorluğa katlanarak Türk eskriminin yükselişine katkı sağlayan ailelere de özel teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.