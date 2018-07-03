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    Trabzon'da eskrim heyecanı

    Hürriyet Haber
    03.07.2018 - 18:09 | Son Güncelleme:

    Trabzon'da düzenlenen Süper Minikler ve Minikler Türkiye Eskrim Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu.

    Yaklaşık 1300 sporcunun bir hafta boyunca kıyasıya mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası'na 27 farklı ilden sporcular katıldı. Organizasyonun beşinci gününde, 50 takım ve 145 eskrimci mücadele etti. Süper minik erkekler epe kategorisinde Antalya ferdi sporcusu Baturalp Aldemir 1., Kadir Mert Buran 2. Göksu Oran ve Mert Ahmet Koç 3. oldu. İstanbul TED sporcusu Deniz Fergan Öztürk ise Türkiye 5’incisi olmayı başardı.

    Türk eskriminin geleceği olan alt yaş grubu sporcuların devamlılığında ailelerin önemine değinen Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, “Çocukları için her türlü zorluğa katlanarak Türk eskriminin yükselişine katkı sağlayan ailelere de özel teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

    Etiketler: TRABZON , Şampiyon , son dakika , haberler
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