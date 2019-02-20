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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN/TRABZON (DHA)
20.02.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Trabzon'da çatlaklar oluşan 4 katlı binada oturanlar tahliye edildi

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Trabzon'da duvarında çatlaklar oluşan 4 katlı binada oturanlar tahliye edildi.

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  • Trabzonda çatlaklar oluşan 4 katlı binada oturanlar tahliye edildi
  • Trabzonda çatlaklar oluşan 4 katlı binada oturanlar tahliye edildi
  • Trabzonda çatlaklar oluşan 4 katlı binada oturanlar tahliye edildi
  • Trabzonda çatlaklar oluşan 4 katlı binada oturanlar tahliye edildi
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Ortahisar ilçesi, Yalı Mahallesi, Alioğlu Sokak'ta yer alan 4 katlı apartmanda çatlaklar olduğunu gören bina sakinleri gece saatlerinde olayı polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Mahalleye gelen ekipler, yaptıkları incelemede binanın çeşitli yerlerinde çatlaklar olduğunu belirledi. Tedbir amacıyla binanın hemen boşaltılması kararlaştırıldı.

Polis ve zabıta ekipleri, herkesi uyararak binayı tahliye etti. Polis binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışı kapattı. Binadan tahliye edilen 11 kişi akrabalarının evine yerleşti. Çevre sakinleri daha önce de küçük çaplı çatlakların oluştuğu binanın bodrum katının su aldığını da öne sürdü.

TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Bu arada belediye ekipleri tedbir amaçlı boşaltılan ve çevresinde önlem alınan binada teknik inceleme başlattı. Ekipler, incelemeleri kapsamında binadan bazı numuneleri de aldı. Yapılacak incelemelerin ardından binayla ilgili kararın verileceği belirtildi.

'BİRİMLERE HABER VERDİK'

Mahalle muhtarı Dursun Kara, yetkililerin binaya gelerek gerekli incelemeleri yaptığını belirterek, “Saat 20.00 sıralarında vatandaş bize ulaşarak evinde bir çatlama olduğunu söyledi. Biz de yetkili birimlere haber verdik. Gelip inceleme yaptılar, incelemeler sonunda tedbir amacıyla binada oturanlar tahliye edildi. Bugün de yetkililer gelerek incelemelerini yaptı. Yetkililer tehlike olmadığını, fakat tedbir amacıyla binanın boşaltıldığını söyledi" dedi.

'ÇOK KORKTUK'

Olay gerçekleştiğinde evinde olmadığını anlatan bina sakini Elmas Hacısalihoğlu (57), çok korktuğunu ve evinde bir daha oturamayacağını ifade etti.

Hacısalihoğlu, “Komşumun evindeydim. Bir patırtı duyduk. Oğlum evden yanıma geldi ve 'anne ev yıkılıyor' dedi. Ben de hemen eve koştum, baktım mermerler havaya kalkmış. Çok korktuk. Binayı boşalttık. Sadece girip özel eşyalarımızı alıp çıkıyoruz. Ne zamana kadar böyle sürer bilemem ama ben daha bu evde duramam” diye konuştu.

Bina sakini Atilla Bahar ise korku ve panik yaşadıklarını aktararak, “Olay yaşandığında ben işteydim, kardeşim evdeydi. Korku ve panik yaşadık. Şu an kız kardeşimde kalıyoruz. Binaya ne zaman gireceğimizi bilmiyoruz” dedi.

 

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