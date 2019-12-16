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AA
16.12.2019 - 17:10, Son GÃ¼ncelleme:

Trabzon'da bulunan iskeletin ne olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±

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Trabzon'da bulunan iskeletin ne olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±

Trabzon'un BeÅŸikdÃ¼zÃ¼ ilÃ§esinde bulunan hayvan iskeletinin su samuru olduÄŸu bildirildi.Â Â Â Â Â 

Trabzon DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine ilÃ§enin Åžahmelik Mahallesi'ne giden ekiplerin, hayvan iskeletine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Â Â Â Â 

AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:Â Â Â Â Â 

"Hayvan iskeletinde ve mahallinde, veteriner hekimimiz beraberinde yapÄ±lan inceleme sonucunda yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±llÄ±k olduÄŸu, muhtemelen baÅŸka bir hayvanla boÄŸuÅŸma sonucu Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, kafa tasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±ndan net olmamakla birlikte anatomik yapÄ±sÄ±nÄ±n ve mahallinde bulunan post parÃ§alarÄ±nÄ±n incelenmesinde su kaynaklarÄ± yakÄ±nÄ±nda bÃ¶lgemizde bolca bulunan yaklaÅŸÄ±k 70 santimetre uzunluÄŸunda 4 ayaklÄ± memeli tÃ¼rÃ¼nden su samuru olduÄŸu (uzman hoca ve veterinerle birlikte) kanaatine varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."Â Â Â Â Â

Trabzonda iki ayaklÄ± hayvan iskeleti bulundu BÃ¶yle bir ÅŸey ilk kez gÃ¶rdÃ¼k...
Trabzon'da iki ayaklÄ± hayvan iskeleti bulundu! 'Böyle bir ÅŸey ilk kez gördük...'
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