Trabzon DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine ilÃ§enin Åžahmelik Mahallesi'ne giden ekiplerin, hayvan iskeletine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Â Â Â Â

AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:Â Â Â Â Â

"Hayvan iskeletinde ve mahallinde, veteriner hekimimiz beraberinde yapÄ±lan inceleme sonucunda yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±llÄ±k olduÄŸu, muhtemelen baÅŸka bir hayvanla boÄŸuÅŸma sonucu Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, kafa tasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±ndan net olmamakla birlikte anatomik yapÄ±sÄ±nÄ±n ve mahallinde bulunan post parÃ§alarÄ±nÄ±n incelenmesinde su kaynaklarÄ± yakÄ±nÄ±nda bÃ¶lgemizde bolca bulunan yaklaÅŸÄ±k 70 santimetre uzunluÄŸunda 4 ayaklÄ± memeli tÃ¼rÃ¼nden su samuru olduÄŸu (uzman hoca ve veterinerle birlikte) kanaatine varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."Â Â Â Â Â