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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.02.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi

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Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi

Trabzon’un Sürmene ilçesinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 9. deniz üssünün ilk askeri gemisi Yeniçam Limanı'na demirledi. 

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  • Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi
  • Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi
  • Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi
  • Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türk Deniz Kuvvetlerinin 4 denizde bulunan 8 üssüne bir yenisi daha eklendi. Trabzon’un Sürmene ilçesinde Yeniçam Limanı’nda yapılacak olan 9. deniz üssünün ilk askeri gemisi limana demirledi. Limanda 60 dönümlük arazide kurulması planlanan deniz üssüne demirleyen TCG Fatih 242 isimli askeri gemi ilçe halkı tarafından karşılandı.

Fırkateyn, denizaltı ve hücumbot gibi donanmanın ana vurucu unsurlarına lojistik destek sağlayacak deniz üssünün önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacağı öğrenildi.

Askeri gemiyi limanda karşılayan Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, 5 yıldır deniz üssünün ilçeye kazandırılması için mücadele ettiklerini belirterek, “Bugün Trabzon için önemli bir gün. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına tahsis etmiş olduğumuz alanımıza ilk kez gemi demirledi. Bu çok basit bir olay değil. Yaklaşık 5 yıldır bu konuyla mücadele ediyorduk” dedi.

İlk etapta deniz üssüne 400 asker ve 200 rütbeli ve memurun geleceğini dile getiren Üstün, "Burası deniz üssü olarak tahsis edildi. İlk olarak 400 asker, 200 rütbeli ve memur geleceği söyleniyor. Bu rakam ileride belki de yeterli olmayacak. Daha da büyütülecek. Sürekli burada bir geminin kalıp kalmayacağını bilmiyorum ama tamir için burada tersane kurulacak.

Karadeniz’de görev halinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gemileri ihtiyaç gördüklerinde burada tamir ve bakım işlerini yaptıracak. Burada sürekli kalan askerler değil, gemi ile gelen askerlerde ilimizde gezecekler” ifadelerini kullandı. 

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