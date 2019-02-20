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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.02.2019 - 01:24, Son Güncelleme:

Trabzon’da 4 katlı bina çatlaklar nedeniyle boşaltıldı

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Trabzon’da 4 katlı bina çatlaklar nedeniyle boşaltıldı

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki 4 katlı bina çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Yalı Mahallesi Alioğlu Sokakta bulunan 4 katlı Özdil Apartmanı’nın 3. katında akşam saatlerinde çatlaklar oluştu. Çatlaklar nedeniyle endişelenen bina sakinlerinin ihbarı üzerine mahalleye belediye ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapan belediye ekipleri tedbir amaçlı binayı boşalttı. Bina sakinleri belediye tarafından misafirhanelere yerleştirilirken, binanın giriş kapısına ve çevresine şerit çekildi. 4 katlı binanın akıbetinin yapacak teknik incelemeden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

Trabzon’da 4 katlı bina çatlaklar nedeniyle boşaltıldı

Boşaltılan binada kardeşinin evde uyuduğunu öğrenen Atilla Bahar, kardeşi Furkan Bahar’a ilk önce telefon ile ulaşmaya çalıştı. Telefona yanıt vermeyince yetkililer tarafından boşaltılan eve gelerek kardeşini uyandıran Atilla Bahar, “Ekiplerinin gelip kontrol ettiğini sonradan öğrendim. Kardeşim içeride uyuya kalmış onu kurtarmak için geldim. Kardeşim için geldim ev umurumda değil. Telefonla arayarak uyandırdım” dedi.

“BETON TESTİ YAPILACAK”

Evde uyuya kalan Furkan Bahar ise, binanın çatlaklar olduğu için boşaltıldığını dile getirerek, “Zabıta geldi evin etrafını çevirdiler. Bende evden çıkacaktım ama uyuya kalmışım. Ağabeyim binanın boşaltıldığı öğrenince buraya gelerek beni uyandırdı. Binada şuanda kimse yok. Binada çatlaklar olduğu için boşaltılmış. Beton testi yapılacak, ondan sonra karar verilecekmiş. Risk altında olduğu için evi boşalttılar. Bir telaş olduğu anladım ama o ara dalmışım” şeklinde konuştu.

“BİNANIN HER AN YIKILMA TEHLİKESİ VAR”

Mahalle sakinlerinden Selçuk Güven, binanın temelinin sağlam olmadığını belirterek, “Biz küçükken binanın bodrumuna inerdik orada 1 metre su olurdu. Çocukluğumuzda binanın altında oynardık. Binanın temeli çok sağlam değildir. Binanın her an yıkılma tehlikesi var. Yıllardan beri böyle duruyor. Binayı boşaltmışlar iyi de oldu. Riskli bir bina. Yetkililer baksınlar altında yine su olabilir” ifadelerini kullandı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (19.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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