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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga SAĞLAM-Aleyna KESKİN/MAÇKA (Trabzon) (DHA)
08.08.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Trabzon’da 217 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı! Uyarı geldi

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Trabzon’da 217 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı! Uyarı geldi

Trabzon'un Maçka ilçesinde 217 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. İlçede içme suyu kaynaklarından numune alınırken olayın nedeni araştırılıyor. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, ''Yaz ishali olabiliyor. Yine turist ishali dediğimiz iklim, mekan değişikliklerinden kaynaklı da olabiliyor. Şu an için mümkünse birkaç gün içme sularının kullanılmamasını, aynı zamanda sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanarak tüketilmesini, herhangi bir kirli ortamdan temin etmemelerini ve mümkün olduğunca da suyu kullanacaklarsa da kaynatarak içmelerini öneriyoruz'' dedi.

Maçka ilçesinde dünden itibaren birçok kişi, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedaviye alınanların sayısı 217’ye yükseldi. Tedavileri tamamlananlar taburcu edilirken, durumu ağır olan kişi bulunmadığı belirtildi. Sağlık, Tarım ve Orman İl Müdürlükleriyle Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin inceleme başlattığı ilçede su kaynaklarından numuneler alındı.

Eşini hastaneye getirdiğini anlatan Fahri Kalkan, "Serum tedavisi uygulandı. Şikayeti henüz geçmedi. Neden olduğu konusunda henüz net bilgi verilmedi. Su veya havalardan dolayı olabileceği söylendi" dedi.

'SUYU KAYNATARAK İÇİN' UYARISI

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, hastanelere mide bulantısı, tedavileri tamamlanan hastaların çoğunun taburcu edildiğini söyledi. Usta, başvuruların nedenlerinin araştırıldığını ifade etti.

Usta, "Bunların hiçbirinde yatış endikasyonu olmadı. Hepsine reçete verildi ve bir kısmına da serum takılıp müşahedede tutularak gönderilmiş oldu. Sıkıntısız bir şekilde atlattık diyebiliriz. Halk sağlık ekiplerimiz gerekli incelemeleri yapıyorlar. Neden olarak aşırı yağmurlar, suların bulanıklaşmasına yol açabiliyor. Suların kendileri klorlama eksikliğinden olmuş olabiliyor. Yaz ishali olabiliyor. Yine turist ishali dediğimiz iklim, mekan değişikliklerinden kaynaklı da olabiliyor. Şu an için mümkünse birkaç gün içme sularının kullanılmamasını, aynı zamanda sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanarak tüketilmesini, herhangi bir kirli ortamdan temin etmemelerini ve mümkün olduğunca da suyu kullanacaklarsa da kaynatarak içmelerini öneriyoruz” dedi.

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