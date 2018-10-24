Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Trabzon merkezli 15 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, örgüt içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilenlere yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, çoğunluğunun aktif muvazzaf olduğu, aralarında emekli askeri personel ve mahrem imamların da bulunduğu Trabzon merkezli İstanbul, Kırklareli, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Mersin, Ankara, Tunceli, Kocaeli, Çanakkale, Tokat, Batman, Van ve Konya'da yürütülen operasyonların eş zamanlı yapıldığı ifade edildi.
Operasyonlar kapsamında, aralarında yurt dışında askeri ataşe ve askerlik şubesi başkanlığı yapanların da bulunduğu 3 albay, 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 9 astsubay, 1 doktor, 1 ihraç akademisyen ve 4 emekli rütbeli asker olmak üzere toplam 20 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturmaların devam ettiği bildirildi.
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