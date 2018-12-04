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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) 
04.12.2018 - 15:57, Son Güncelleme:

Trabzon Havalimanı... Pilotun telefonuna gelen mesaj ortalığı karıştırdı

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Trabzon Havalimanı... Pilotun telefonuna gelen mesaj ortalığı karıştırdı

TRABZON Havalimanı'nda özel uçağın kalkış için hazırlık yapan pilotuna cep telefonundan 'Uçakta bomba var' mesajı geldi. Uçakta yapılan aramada herhangi bir patlayıcıya rastlanmazken, polis cep telefonu mesajını gönderen kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.

Trabzon Havalimanı'ndaki olay, pazar günü meydana geldi. Adı öğrenilemeyen iş insanına ait özel uçağın pilotu Z.H.'nin cep telefonuna, kalkış için hazırlık yaptığı sırada 'Uçakta bomba var' mesajı geldi. Pilot, tanımadığı numaradan gelen mesajı görünce durumu hemen kuleye bildirdi. Kulenin bilgi vermesi üzerine de uçağa çok sayıda polis ekipleri yönlendirildi. Uçakta yapılan arama ve incelemelerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Pilot Z.H. mesaj atan kimliği belirsiz kişiden şikâyetçi olurken, polis asılsız bomba ihbarını yapan mesajın gönderildiği cep telefonu numarasının sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

 

 

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