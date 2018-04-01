Tozun, gazın içinde cağ kebap... Sıfır hijyen parkı!

ELEKTRİK BELEDİYEDEN

Üstelik mahallenin tek parkını işgal ederek. Parktaki çadırlara elektrik ise bizzat belediye ekipleri tarafından sağlandı. Tezgâhlarda kuruyemişten kahveye, cağ kebaptan meyve suyuna her şeyi bulmak mümkün. Mahalleli de kurulan pazardan şikâyetçi. Üstelik birkaç gün önce satıcılarla aralarında ufak bir sürtüşme de yaşanmış. Belediye ekipleri çağırılmış ancak bir sonuç alınamamış.

Mahalle esnafından Osman Kazdal yaşananları, “Belediyeciler bu pazar için esnafın imza verdiğini söylüyorlar. Oysa imza veren esnaf yok. İmzayı esnafla alakası olmayanlardan toplamışlar. Esnaf ise bunlara karşı imza topladı. Ayazağa’nın girişinde boş ve koca bir alan varken, gelip daha çok emeklilerin oturduğu tek parka bu pazarı kurdular. Şimdi gelen emekli oturacak yer bulamıyor.

Bir yere otursa en azından çay içmek mecburiyetinde. Belki cebinde parası yok... Güvercinler de perişan oldu. Zavallı hayvanlar konacak inecek yer bulamıyor. Ürünleri toz toprağın içinde açıkta satıyorlar. Her tarafta mangal yanıyor. Dumanından kokusundan yıldık” diye anlattı.