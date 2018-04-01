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    Haberler >Gündem>Tozun, gazın içinde cağ kebap... Sıfır hijyen parkı!

    Tozun, gazın içinde cağ kebap... Sıfır hijyen parkı!

    EYÜP SERBEST
    01.04.2018 - 22:00 | Son Güncelleme:

    İstanbul Ayazağa’da kurulan yöresel ürünler pazarı tozun, gazın içinde vatandaşın sağlığını tehdit ediyor. Sarıyer Belediyesi’nin izniyle bir hafta önce Ayazağa Mahallesi’nde güvercinleriyle ünlü parka yöresel ürünler pazarı kuruldu. Doğal ve yöresel olduğu iddia edilen ürünler 3 yol arasındaki parkta tozun-toprağın ve egzoz gazının içinde satılmaya başladı.

    ELEKTRİK BELEDİYEDEN

    Üstelik mahallenin tek parkını işgal ederek. Parktaki çadırlara elektrik ise bizzat belediye ekipleri tarafından sağlandı. Tezgâhlarda kuruyemişten kahveye, cağ kebaptan meyve suyuna her şeyi bulmak mümkün. Mahalleli de kurulan pazardan şikâyetçi. Üstelik birkaç gün önce satıcılarla aralarında ufak bir sürtüşme de yaşanmış. Belediye ekipleri çağırılmış ancak bir sonuç alınamamış.

    Tozun, gazın içinde cağ kebap... Sıfır hijyen parkı

    Mahalle esnafından Osman Kazdal yaşananları, “Belediyeciler bu pazar için esnafın imza verdiğini söylüyorlar. Oysa imza veren esnaf yok. İmzayı esnafla alakası olmayanlardan toplamışlar. Esnaf ise bunlara karşı imza topladı. Ayazağa’nın girişinde boş ve koca bir alan varken, gelip daha çok emeklilerin oturduğu tek parka bu pazarı kurdular. Şimdi gelen emekli oturacak yer bulamıyor.

    Tozun, gazın içinde cağ kebap... Sıfır hijyen parkı

    Bir yere otursa en azından çay içmek mecburiyetinde. Belki cebinde parası yok... Güvercinler de perişan oldu. Zavallı hayvanlar konacak inecek yer bulamıyor. Ürünleri toz toprağın içinde açıkta satıyorlar. Her tarafta mangal yanıyor. Dumanından kokusundan yıldık” diye anlattı.

    Etiketler: istanbul , gazetehaberleri , gündem
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