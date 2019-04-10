Toz ÅŸekerden otomobil lastiÄŸine ne bulursa Ã§alan Ã§ete yakalandÄ±

Toz ÅŸekerden otomobil lastiÄŸine ne bulursa çalan çete yakalandÄ±
Ä°stanbul'da girdikleri iÅŸ yerlerinden banyo bataryasÄ±ndan toz ÅŸekere, otomobil lastiÄŸinden bilgisayara kadar onlarca Ã§eÅŸit mal Ã§alan 8 kiÅŸilik hÄ±rsÄ±zlÄ±k Ã§etesi polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±. ÅžÃ¼phelilerin gerÃ§ekleÅŸtirdikleri eylemler gÃ¼venlik kameralarÄ±n yansÄ±dÄ±. YaklaÅŸÄ±k 3 milyon liralÄ±k hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapan ÅŸÃ¼pheliler Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.
AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan Sultanbeyli, Maltepe, AtaÅŸehir, Beykoz, Pendik ve Ã‡ekmekÃ¶y ilÃ§elerinde meydana gelen hÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ± Ã¼zerine soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±.
HÄ±rsÄ±zlÄ±k meydana gelen iÅŸ yerlerinin gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± inceleyen dedektifler, ÅŸÃ¼phelilerin kapalÄ± kasa kamyonetlerle geldiklerini, kepenkleri kÄ±rarak aÃ§tÄ±ktan sonra hÄ±rsÄ±zlÄ±klarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rdÃ¼. ÅžÃ¼phelilerin bazÄ± olaylarda gÃ¶rdÃ¼kleri gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± kÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± tespit edildi. Kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden bÃ¼tÃ¼n hÄ±rsÄ±zlÄ±klarÄ±n aynÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
SUÃ‡ÃœSTÃœ YAKALANDILAR
HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri tarafÄ±ndan kimlikleri tespit edilen ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ã–nceki sabaha karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda kapalÄ± kasa kamyonetle bir iÅŸ yerini soymaya Ã§alÄ±ÅŸan ÅŸÃ¼pheliler suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Beytullah E.(32), Cevat A.(24), Orhan Y.(29), Emrah B.(34), GÃ¼naydÄ±n Y.(54), Ferhat B.(32), Dursun E.(28), Tuncay A.(45) AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde sorgulandÄ±.
Polisin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin hepsinin daha Ã¶nceden hÄ±rsÄ±zlÄ±k, uyuÅŸturucu kullanmak, otodan hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, mala zarar vermek, ruhsatsÄ±z silah bulundurmak gibi suÃ§lardan onlarca polise geliÅŸ kayÄ±tlarÄ± olduÄŸu tespit edildi. ÅžÃ¼phelilerin evlerinde yapÄ±lan aramada 635 adet Ã§alÄ±ntÄ± sigara paketi bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
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3 MÄ°LYON LÄ°RALIK HIRSIZLIK YAPMIÅžLAR
HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi'nde sorgulanan ÅŸÃ¼phelilerin gerÃ§ekleÅŸtirdikleri 8 ayrÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±nda girdikleri iÅŸ yerlerinde ne bulurlarsa Ã§aldÄ±klarÄ± belirlendi. ÅžÃ¼phelilerin Ã§aldÄ±klarÄ± eÅŸyalar arasÄ±nda banyo bataryalarÄ±, otomobil lastikleri 80 Ã§uval ÅŸeker, bilgisayarlar bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Poliste iÅŸlemleri tamamlandÄ±ktan sonra adliyeye gÃ¶nderilen ÅŸÃ¼pheliler tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.
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