Toz ÅŸekerden otomobil lastiÄŸine ne bulursa Ã§alan Ã§ete yakalandÄ±

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
Ali AKSOYER/Ä°STANBUL (DHA)
10.04.2019 - 12:52, Son GÃ¼ncelleme:

Toz ÅŸekerden otomobil lastiÄŸine ne bulursa çalan çete yakalandÄ±

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Toz ÅŸekerden otomobil lastiÄŸine ne bulursa çalan çete yakalandÄ±

Ä°stanbul'da girdikleri iÅŸ yerlerinden banyo bataryasÄ±ndan toz ÅŸekere, otomobil lastiÄŸinden bilgisayara kadar onlarca Ã§eÅŸit mal Ã§alan 8 kiÅŸilik hÄ±rsÄ±zlÄ±k Ã§etesi polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±. ÅžÃ¼phelilerin gerÃ§ekleÅŸtirdikleri eylemler gÃ¼venlik kameralarÄ±n yansÄ±dÄ±. YaklaÅŸÄ±k 3 milyon liralÄ±k hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapan ÅŸÃ¼pheliler Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan Sultanbeyli, Maltepe, AtaÅŸehir, Beykoz, Pendik ve Ã‡ekmekÃ¶y ilÃ§elerinde meydana gelen hÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ± Ã¼zerine soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±.

HÄ±rsÄ±zlÄ±k meydana gelen iÅŸ yerlerinin gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± inceleyen dedektifler, ÅŸÃ¼phelilerin kapalÄ± kasa kamyonetlerle geldiklerini, kepenkleri kÄ±rarak aÃ§tÄ±ktan sonra hÄ±rsÄ±zlÄ±klarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rdÃ¼. ÅžÃ¼phelilerin bazÄ± olaylarda gÃ¶rdÃ¼kleri gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± kÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± tespit edildi. Kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden bÃ¼tÃ¼n hÄ±rsÄ±zlÄ±klarÄ±n aynÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

SUÃ‡ÃœSTÃœ YAKALANDILAR

HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri tarafÄ±ndan kimlikleri tespit edilen ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ã–nceki sabaha karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda kapalÄ± kasa kamyonetle bir iÅŸ yerini soymaya Ã§alÄ±ÅŸan ÅŸÃ¼pheliler suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Beytullah E.(32), Cevat A.(24), Orhan Y.(29), Emrah B.(34), GÃ¼naydÄ±n Y.(54), Ferhat B.(32), Dursun E.(28), Tuncay A.(45) AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde sorgulandÄ±.

Polisin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin hepsinin daha Ã¶nceden hÄ±rsÄ±zlÄ±k, uyuÅŸturucu kullanmak, otodan hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, mala zarar vermek, ruhsatsÄ±z silah bulundurmak gibi suÃ§lardan onlarca polise geliÅŸ kayÄ±tlarÄ± olduÄŸu tespit edildi. ÅžÃ¼phelilerin evlerinde yapÄ±lan aramada 635 adet Ã§alÄ±ntÄ± sigara paketi bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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Toz ÅŸekerden otomobil lastiÄŸine ne bulursa Ã§alan Ã§ete yakalandÄ±

3 MÄ°LYON LÄ°RALIK HIRSIZLIK YAPMIÅžLAR

HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi'nde sorgulanan ÅŸÃ¼phelilerin gerÃ§ekleÅŸtirdikleri 8 ayrÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±nda girdikleri iÅŸ yerlerinde ne bulurlarsa Ã§aldÄ±klarÄ± belirlendi. ÅžÃ¼phelilerin Ã§aldÄ±klarÄ± eÅŸyalar arasÄ±nda banyo bataryalarÄ±, otomobil lastikleri 80 Ã§uval ÅŸeker, bilgisayarlar bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Poliste iÅŸlemleri tamamlandÄ±ktan sonra adliyeye gÃ¶nderilen ÅŸÃ¼pheliler tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

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