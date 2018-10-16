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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sedat CENİKLİ/ANKARA
16.10.2018 - 14:35, Son Güncelleme:

Toz bulutu Ankara’ya da ulaştı

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Toz bulutu Ankara’ya da ulaştı

Suriye üzerinden gelen ve Güneydoğu Anadolu bölgesini etkisi altına alan toz bulutu Ankara’ya kadar ulaştı. Öğle saatlerinde etkili olan toz taşınımı nedeniyle kentin simgelerinden Anıtkabir, Kocatepe gibi yapılar uzak mesafelerden görülemedi.

TÜRKİYE’ye Suriye üzerinden gelen toz bulutu, bugün Ankara’da da etkisini gösterdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görüş mesafesini 50 metreye kadar indiren ve hayatı olumsuz etkileyen toz bulutu, rüzgarın etkisiyle öğle saatlerinde Ankara’ya ulaştı. Toz taşınımıyla kente gelen toprak ve kumlar, kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesini düşürdü. Başkent’in seyir terası konumundaki Ankara Kalesi’ne çıkarak, kenti seyretmek isteyenler, puslu hava yüzünden istedikleri manzarayı göremediler. Anıtkabir, Kocatepe Cami, Atakule gibi simge yapıları toz  taşınımı yüzünden görülemezken, vatandaşlar da bu anları cep telefonlarıyla kaydettiler.

Toz bulutu Ankara’ya da ulaştı

GÜNEYDOĞU’DAN KALKAN TOZ VE KUMLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü‘nün resmi internet sitesinde Ankara’nın hava durumuyla ilgili olarak ‘toz veya kum fırtınası’ ibaresi yer alırken, Müdürlük yetkilileri, “Toz taşınımı var. Kuvvetli rüzgarla Güneydoğu’dan kalkan kum ve tozlar, Ankara’ya kadar taşındı. Akşam yerel yağışlar yağmasını tahmin ediyoruz ve bu toz taşınımı, yağışlarla birlikte çamur olarak yere inecektir. Yani akşam geç saatlerde sona ereceğini tahmin ediyoruz. Görüş mesafesi kentte 7 kilometreye düşmüş durumda” ifadelerini kullandı.

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