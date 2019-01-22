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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MUSA KESLER
22.01.2019 - 08:50, Son Güncelleme:

'Tosun'un bir vukuatı daha ortaya çıktı!

Musa KESLER
Musa KESLER
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Musa KESLER
Musa KESLER
'Tosun'un bir vukuatı daha ortaya çıktı!

Çiftlikbank organizasyonuyla onbinlerce kişiyi yüzmilyonlarca lira dolandıran ‘Tosun’ lakaplı Mehmet Aydın’ın, uyuşturucu satıcıları tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Olaya ilişkin iddianameye göre Aydın’ın uyuşturucu hap almak için para ödediği torbacılar, Aydın’a hap yerine ‘bonzai’ verdi. Durumu farkeden Aydın, uyuşturucuyu değiştirmek için gittiği yerde de polislere yakalandı.

“ARABADAN ALIRKEN YAKALANDI”
MEHMET Aydın, 2016’nın temmuz ayında kurduğu organizasyon ile yaklaşık 2 yıl içinde 132 bin kişiden, 1 milyar 139 milyon lira para toplamış, hakkında başlatılan soruşturmalar sürecinde de ortadan kaybolmuştu. Aydın’ın geçmişi ve firardaki yaşantısıyla ilgili her gün yeni bir bilgi ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında hazırlanan bir iddianameye göre polis bir araçta uyuşturucu alışverişi yapıldığını tespit eden polis harekete geçti. Polis baskın yaptı. Uyuşturucu ile yakalanan şahıslardan birinin Mehmet Aydın olduğu anlaşıldı.

“HAP İSTEDİM, BONZAİ VERMİŞLER”

Gözaltına alınan Aydın ifadesinde uyuşturucu aldığını kabul etti. Mağdur edildiğini belirten Aydın ‘Para verip uyuşturucu hap istedim, bana bonzai vermişler. Değiştirmek için gittiğimde de polislere yakalandım’ dedi. İlgili kanun gereğince hakkında ‘adli kontrol’ kararı verildi ve dava açılması ertelendi. Ancak Aydın, ‘adli kontrol’ tedbirlerine uymadı. İmza vermeye de gitmedi.

Bunun üzerine savcılık, Aydın hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu madde satın almak’ suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle 27 Temmuz 2016’da dava açıldı. Aydın, bu davadan sadece 4 gün sonra 31 Temmuz’da ilk şirketini kurdu ve Çiftlikbank için para toplamaya başladı...

Tosunun bir vukuatı daha ortaya çıktı

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Musa KESLER
Musa KESLER
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