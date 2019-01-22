'Tosun'un bir vukuatı daha ortaya çıktı!
Çiftlikbank organizasyonuyla onbinlerce kişiyi yüzmilyonlarca lira dolandıran ‘Tosun’ lakaplı Mehmet Aydın’ın, uyuşturucu satıcıları tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Olaya ilişkin iddianameye göre Aydın’ın uyuşturucu hap almak için para ödediği torbacılar, Aydın’a hap yerine ‘bonzai’ verdi. Durumu farkeden Aydın, uyuşturucuyu değiştirmek için gittiği yerde de polislere yakalandı.
“ARABADAN ALIRKEN YAKALANDI”
MEHMET Aydın, 2016’nın temmuz ayında kurduğu organizasyon ile yaklaşık 2 yıl içinde 132 bin kişiden, 1 milyar 139 milyon lira para toplamış, hakkında başlatılan soruşturmalar sürecinde de ortadan kaybolmuştu. Aydın’ın geçmişi ve firardaki yaşantısıyla ilgili her gün yeni bir bilgi ortaya çıkmaya devam ediyor.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında hazırlanan bir iddianameye göre polis bir araçta uyuşturucu alışverişi yapıldığını tespit eden polis harekete geçti. Polis baskın yaptı. Uyuşturucu ile yakalanan şahıslardan birinin Mehmet Aydın olduğu anlaşıldı.
“HAP İSTEDİM, BONZAİ VERMİŞLER”
Gözaltına alınan Aydın ifadesinde uyuşturucu aldığını kabul etti. Mağdur edildiğini belirten Aydın ‘Para verip uyuşturucu hap istedim, bana bonzai vermişler. Değiştirmek için gittiğimde de polislere yakalandım’ dedi. İlgili kanun gereğince hakkında ‘adli kontrol’ kararı verildi ve dava açılması ertelendi. Ancak Aydın, ‘adli kontrol’ tedbirlerine uymadı. İmza vermeye de gitmedi.
Bunun üzerine savcılık, Aydın hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu madde satın almak’ suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle 27 Temmuz 2016’da dava açıldı. Aydın, bu davadan sadece 4 gün sonra 31 Temmuz’da ilk şirketini kurdu ve Çiftlikbank için para toplamaya başladı...
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