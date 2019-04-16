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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MUSA KESLER
16.04.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

‘Tosun'un belalısı iddianameden çıktı! Lüks BMW'yi kaptırmış…

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
‘Tosun'un belalısı iddianameden çıktı! Lüks BMW'yi kaptırmış…

Binlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin olarak hazırlanan Çiftlikbank iddianamesinde, bugüne kadar kamuoyuna yansımayan ilginç bilgi ve iddialar da yer aldı. ‘Tosun’ lakaplı Mehmet Aydın’ın en yakınındaki isimlerden Cudi Cumhur’un ifadesinde  Mehmet Aydın’ı Bursa’da olduğu dönemde tehdit eden ve BMW I8 ‘el koyan’ Bekir adlı “mafyavari” bir kişiyi de anlattı.

Cudi Cumhur’un ifadesine göre Mehmet Aydın, Bursa’da Bekir K. adlı bir kişiyle ‘Enerjibank’ diye bir sistem kurmak için birlikte çalıştı. Bekir bu süreçte çeşitli kişilere rüşvet verdiğini iddia ederek, bunun karşılığı olarak Mehmet Aydın’dan 2 milyon lira talep etti. Sonrasında da Mehmet Aydın, BMW I8 marka aracını Bekir’in Maserati marka aracıyla takas etti. Ancak resmi işlem yapmadılar. Sonrasında Mehmet Aydın, noterden kendi aracının devrini yaptı. Fakat Bekir K., bu devri yapmadı. Ayrıca polise aracının çalındığı başvurusunu yaptı. Araç bir süre Çiftlikbank’ın Ataşehir’deki ofisi önünde durdu. Ancak daha sonra trafiğe çıkınca polis tarafından yakalandı ve Bekir’e teslim edildi. "

"BEKİR'E SUİKAST PLÂNI"

Cudi Cumhur’un ifadesindeki iddiaya göre Mehmet Aydın, Bekir’e suikast için Suat Fehmi Emur adlı adamına paralar gönderdi. Bu işin arkasında da uyuşturucu işi için anlaştığı Necip Gökçe vardı. Ancak herhangi bir eylem yapılmadı.  Daha sonra da Ümraniye’de Bekir Kahraman ve kardeşi ile Mehmet Aydın’ın adamları Fehmi Emur, Ahmet Furkan Ferman, Savaş Yıkılmaz bir araya geldiler. Konuları konuşup uzlaştılar.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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