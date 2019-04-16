‘Tosun'un belalısı iddianameden çıktı! Lüks BMW'yi kaptırmış…
Binlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin olarak hazırlanan Çiftlikbank iddianamesinde, bugüne kadar kamuoyuna yansımayan ilginç bilgi ve iddialar da yer aldı. ‘Tosun’ lakaplı Mehmet Aydın’ın en yakınındaki isimlerden Cudi Cumhur’un ifadesinde Mehmet Aydın’ı Bursa’da olduğu dönemde tehdit eden ve BMW I8 ‘el koyan’ Bekir adlı “mafyavari” bir kişiyi de anlattı.
Cudi Cumhur’un ifadesine göre Mehmet Aydın, Bursa’da Bekir K. adlı bir kişiyle ‘Enerjibank’ diye bir sistem kurmak için birlikte çalıştı. Bekir bu süreçte çeşitli kişilere rüşvet verdiğini iddia ederek, bunun karşılığı olarak Mehmet Aydın’dan 2 milyon lira talep etti. Sonrasında da Mehmet Aydın, BMW I8 marka aracını Bekir’in Maserati marka aracıyla takas etti. Ancak resmi işlem yapmadılar. Sonrasında Mehmet Aydın, noterden kendi aracının devrini yaptı. Fakat Bekir K., bu devri yapmadı. Ayrıca polise aracının çalındığı başvurusunu yaptı. Araç bir süre Çiftlikbank’ın Ataşehir’deki ofisi önünde durdu. Ancak daha sonra trafiğe çıkınca polis tarafından yakalandı ve Bekir’e teslim edildi. "
"BEKİR'E SUİKAST PLÂNI"
Cudi Cumhur’un ifadesindeki iddiaya göre Mehmet Aydın, Bekir’e suikast için Suat Fehmi Emur adlı adamına paralar gönderdi. Bu işin arkasında da uyuşturucu işi için anlaştığı Necip Gökçe vardı. Ancak herhangi bir eylem yapılmadı. Daha sonra da Ümraniye’de Bekir Kahraman ve kardeşi ile Mehmet Aydın’ın adamları Fehmi Emur, Ahmet Furkan Ferman, Savaş Yıkılmaz bir araya geldiler. Konuları konuşup uzlaştılar.
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